Одесской научной библиотеке – 195 лет: какие праздничные мероприятия можно посетить

В этот день, 25 сентября 2024 года, Одесская национальная научная библиотека (ОННБ) отмечает 195 лет со дня своего основания. А 30 сентября в Украине будут отмечать День библиотекаря. И в связи с этими знаменательными событиями сотрудники ОННБ подготовили День открытых дверей, экскурсионную программу и еще ряд увлекательных встреч с читателями.
Как сообщили в пресс-службе ОННБ, с 23 по 30 сентября в залах библиотеки одесситов ждут следующие интересные мероприятия:
25 сентября
19:00 – юбилейное подвечерие в библиотеке по случаю 195-летия ОННБ
Место проведения: главный читальный зал ОННБ (1-й этаж)
27 сентября
11:00-17:00 – День открытых дверей «Мир детской книги»
Место проведения: главный читальный зал ОННБ (1-й этаж)
24, 26, 28-29 сентября
11:00; 13:00; 15:00 – увлекательная экскурсионная программа: обзорные и тематические экскурсии по старинным залам библиотеки
Место проведения: главный корпус ОННБ
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30 сентября
15:00 – торжественное подведение итогов конкурса читательских отзывов «Книголюб – 2024». Награждение победителей почетными дипломами, денежными премиями и памятными подарками
Место проведения: отдел редких изданий и рукописей ОННБ (2 этаж)
23-30 сентября
10:00-18:00 – благотворительная акция «Подари библиотеке современную украинскую книгу»
Место проведения: главный корпус ОННБ (ул. Пастера, 13) и читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Редакция «Одесской жизни» от всей души поздравляет сотрудников ОННБ с почтенным юбилеем! Желаем внутренней гармонии, здоровья, успехов, неиссякаемых фондом и как можно больше благодарных читателей!