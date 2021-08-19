Конкурс «Борща охота»: как проходил и что осталось «за кадром»?

«Борща охота» – подумали мы в редакции и придумали соответствующий конкурс на «самый-самый» борщ. А чтобы рецепты были разнообразнее и интереснее, «Одесской жизни» решили помочь наши коллеги – и стали партнерами конкурса. Напомним, это газеты «На пенсии» и «Пенсионная телепрограмма».

Как все начиналось?

Условия конкурса мы постарались сделать предельно простыми и в то же время объективными. Рецепт обязательно должен был содержать список ингредиентов и их количество, этапы приготовления и затраченное на это время, название блюда. По желанию можно было добавить фотографии.

Рецепты публиковались на сайте «Одесской жизни», и все желающие могли проголосовать за понравившийся борщ. На основании этого голосования определялись три рецепта месяца. А их авторы получали поощрительные призы.

Кто побеждал?

Победители апреля:

Лидия Чернявская с рецептом «Борщ – состояние души», г. Киев.

Александр Палий с рецептом «Український борщ», г. Днепр.

Галина Левинзон с рецептом «Любимый борщ нашей семьи, на свиных ребрах с фасолью», г. Одесса

Победители мая:

Людмила Владимировна с рецептом«Борщ для пенсионеров», г. Одесса.

Надежда Ханаева с рецептом «Красный борщ в банках», с. Кошмановка, Полтавская область.

Юлия Волошина с рецептом «Старинный украинский борщ с Кубани», пгт Таирово, Одесская область.

Победители июня:

Анатолий Попета с рецептом «Борщ моего детства», г. Рубежное, Луганская область.

Николай Логашкин с рецептом «Борщ по-мужски», г. Винница.

Владимир Барский с рецептом «Борщ с баклажанами (синенькими)», пгт Великая Михайловка, Одесская область.

Победители июля:

Игорь Максимов с рецептом «Борщ с квашеной свеклой», г. Винница.

Виталий Томащук с рецептом «Борщ «Козацька сила», с. Тубольцы, Черкасская область.

Елена Яковлец с рецептом «Бабушкин борщ с карасиками и грушей», г. Конотоп, Сумская область.

Победители финала

І место: Анатолий Попета (г. Рубежное Луганской обл.) с рецептом «Борщ моего детства»

Приз за первое место Набор столовых приборов (36 предметов).

ІІ место: Елена Яковлец (г. Конотоп Сумской обл.) с рецептом «Бабушкин борщ с карасиками и грушей»

Приз за второе место Набор кухонной посуды (12 предметов).

ІІІ место: Александр Палий (г. Днепр) с рецептом «Украинский борщ»

Приз за третье место Набор кухонной посуды (6 предметов).

Что осталось «за кадром» и что говорят участники?

За время проведения конкурса мы получили сотни писем. А в них, помимо рецептов борщей, были замечательные и трогательные истории наших участников, полезные кулинарные советы и даже творческое сопровождение. Кое-чем мы сейчас хотим поделиться.

Марина Васильевна Щитченко из Одессы не прислала рецепта, но зато прислала стихи:

Стихи о борще

В дыму, в шкварчанье, в море ароматов

Рождается украинский наш борщ.

Кастрюля, сковородка, нож, прихваты —

Все надо, если борщик кушать хошь.

Морковь, картошка, свёкла и капуста,

Лавровый лист, петрушка и укроп.

Всего побольше, чтобы было густо,

И мяса обязательно кусок.

А вот в заправку лучше помидоры

Люблю бросать, в них лета дух стоит.

А не томат из банки, от которого

Изжога жжет и мучает гастрит.

И как апофеоз – кусочек сала

И чеснока зубочек или два

Я тщательно на блюдце растолкала

И в борщ, в кастрюлю прямо додала.

И потекли из кухни ароматы,

А за щекой забулькала слюна.

Отведать хочешь моего борща ты?

Ты приходи! Я дома. И – одна.

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Варвара Федоровна Сагинова из Измаильского района, автор рецепта «Гасанская баланда»:

Я расскажу вам историю моего борща. Я сама украинка, родилась в украинском селе Першотравневое – но раньше оно называлось Гасаны. В 1813 году село основал турок и назвал его в честь своего сына – Гасана. Я выросла и вышла замуж за болгарина. Мы переехали в болгарское село Каменка (Ташбунар). По-болгарски борщ называют чурба. Моя свекровь называла украинский борщ, который я варю, «Гасанская баланда». Так и появилось это название».

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Валентина Петровна Кичук из Одессы пояснила:

Всю жизнь мы в обед едим только один борщ (зимой еще с кислой капустой, с зажаркой на бульоне). Папа (ему сейчас 99 лет) ест борщ деревянной ложкой и частенько вприкуску со 100 граммами сухого красного вина и стручковым перцем. Мне восьмой десяток, и мы все еще следуем традициям».

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Юлия Волошина из пгт Таирово Одесской области поделилась старинным рецептом:

Этот рецепт борща – старинный украинский. Хотя нам его привезли с Кубани, куда в свое время была переселена часть украинцев. На Кубани и в округе и сейчас много украинских слов, блюд. Мои дед с бабушкой (по линии мамы) и привезли этот рецепт в Одессу».

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Борщ от знаменитостей

Специально для нашего проекта свои уникальные рецепты борща представили знаменитые украинские повара, рестораторы, телеведущие.

– Свой первый борщ я приготовил вместе с отцом, когда мне было восемь лет. Думаю, что он был пересоленным: я много плакал – не хотел резать капусту, потому что было трудно, – поделился воспоминаниями шеф-повар Евгений Клопотенко.

Известный телеведущий утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Руслан Сеничкин также поделился фирменным рецептом борща.

Популяризатор одесской кухни и ресторатор Савва Либкин признался, что в детстве не любил борщ, пока не увидел, как его готовит бабушка и как потом его ест дядя. Сейчас же над борщом по рецепту Либкина надо попотеть, но результат будет стоить того.

Ранее мы рассказывали о том, как сделать украинский борщ диетическим блюдом.