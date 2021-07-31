В июле нам прислали очень много необычных и вкусных рецептов борща. Лучшие получают призы и возможность побороться за главный приз, который будет разыгрываться уже очень скоро — в следующем месяце.
Напоминаем, что наш конкурс проводится в два этапа: ежемесячный и итоговый. По результатам голосования на сайте «Одесской жизни» и решению редакции, в июле победителями становятся:
1. Игорь Максимов с рецептом «Борщ с квашеной свеклой».
2. Віталій Томащук с рецептом «Борщ «Козацька сила».
3. Елена Яковлец с рецептом «Бабушкин борщ с карасиками и грушей».
Поздравляем победителей!
Победители месяца получают призы: ручную соковыжималку и термокружку , а также автоматически становятся участниками финального розыгрыша призов, который состоится в августе.
Мы свяжемся с победителями в течение нескольких дней.