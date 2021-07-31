Индекс борща: сколько этим летом стоит «молодой борщ»? Борщ, бесспорно — король украинского стола и гордость национальной кулинарии. И сколько регионов — столько и его рецептов. К тому же зимний борщ отличается от летнего, а осенний — от весеннего. Сколько будет стоить этим летом борщ из молодых овощей, выясняла «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

«Борща охота»: как сделать украинский борщ диетическим? Конкурс «Одесской жизни» «Борща охота» вышел на финишную прямую. Уже через две недели мы подведем окончательные итоги и назовем имена победителей и авторов самых вкусных, оригинальных и популярных рецептов борща. А пока «Одесская жизнь» узнала у диетологов, что они думают об украинском борще, и как его сделать полезным питанием. ПОДРОБНЕЕ

Украинский борщ запустили в ближний космос 20 июля, за сутки до того как в космос полетел космический турист Джефф Безос, украинский борщ отправился в стратосферу. ПОДРОБНЕЕ