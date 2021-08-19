Завершился конкурс «Борща охота»: какой рецепт стал лучшим?

В августе завершился конкурс, который проводила редакция «Одесской жизни» и наши партнеры, на самый-самый рецепт главного украинского национального блюда. С 1 апреля до 31 июля мы принимали ваши рецепты борщей – разных, необычных, традиционных, постных, рыбных, мясных.

Говорят, у каждой хозяйки свой борщ – не хуже и не лучше других. Собственно, как и в нашем конкурсе. Наша главная цель была не в том, чтобы найти «самый вкусный» рецепт (ведь вряд ли это возможно сделать объективно – на вкус и цвет, как известно, товарища нет), а в том, чтобы жители со всех уголков большой и разной Украины поделились своими секретами приготовления этого объединяющего блюда. И как нельзя кстати, итоги этого поиска рецептов борща мы подводим в дни празднования 30-й годовщины Независимости нашей Украины.

Самый-самый борщ

Четыре месяца мы все вместе принимали письма с вашими рецептами, обрабатывали их на сайте.

За это время к нам пришли сотни рецептов борща из разных уголков Украины. Письма присылали из Черкасской, Винницкой, Сумской, Киевской, Луганской, Тернопольской, Харьковской, Донецкой, Полтавской, Черниговской, Хмельницкой, Черновицкой, Закарпатской и Днепропетровской областей. Более активными были читатели из Сумской, Винницкой, Киевской и Луганской областей. И, конечно, много рецептов было получено от жителей Одесской области.

В финал конкурса вышли 12 победителей ежемесячных отборов. Среди авторов этих рецептов путем случайного выбора (с трансляцией в прямом эфире на странице «Одесской жизни» в Фейсбуке) мы определили трех итоговых победителей конкурса.

Итак:

І место

Анатолий Попета (г. Рубежное Луганской обл.) с рецептом «Борщ моего детства»

Ингредиенты: вода – 3,5 л; мясо – 400-500 г (курица, свинина, говядина); капуста – 300 г; картофель – 300 г; сало 150 г (100 г для зажарки, 50 г для заправки); лук репчатый – 100 г; морковь – 100 г; масло растительное – 50 г; томатный сок – 0,5 л (или 2 ст. ложки томатной пасты); чеснок – 2-3 зуб.; лавровый лист, перец горошком, зелень укропа и петрушки, соль – по вкусу.

Приготовление:

На сильном огне довести до кипения мясо, снять пену, добавить специи. Готовое мясо вынуть из кастрюли и порезать на кусочки.

Бульон процедить, довести до кипения и положить в него нарезанный кубиками картофель.

Приготовить зажарку. В сковороду вытопить мелко нарезанное сало. Добавить лук и жарить до золотистого цвета. Добавить натертую на крупной терке морковь, протушить 5 минут, добавить томатный сок или разведенную в стакане воды томатную пасту, продолжать жарить до загустения зажарки.

Когда картофель прокипит 15 минут, добавить капусту, варить еще 15 минут. Потом добавить зажарку, прокипятить 5-7 минут.

Добавить чесночную заправку и зелень укропа и петрушки.

Для заправки нужно мелко порезать сало и растереть его в ступке или чашке, добавить раздавленный чеснок и хорошо перемешать. Дать настояться 30 минут, и можно подавать к столу.

В каждую тарелку положить несколько кусочков мяса и столовую ложку сметаны.

Время приготовления – с варкой бульона – 1,5 часа, на готовом бульоне – 50 минут.

Приз за первое место Набор столовых приборов (36 предметов).

ІІ место

Елена Яковлец (г. Конотоп Сумской обл.) с рецептом «Бабушкин борщ с карасиками и грушей»

Ингредиенты: 3-4 литра воды и сок помидоров: 1 буряк – белый, сахарный; полстакана фасоли; 1 луковица, сухие грибы, карась – 7-8 штук; сухие груши-лимонки – 7-8 штук; картофель – 4-5 штук.

Приготовление:

Поставить варить фасоль. Буряк чуть обжарить на подсолнечном масле, добавить лук. Когда обжарится, добавить вариться к фасоли.

Вымочить сухие грибы. Поджарить чуть-чуть.

Отдельно пожарить карасики. Также отдельно поджарить картошку.

Когда буряк почти готов, положить сухие груши-лимонки. Проварить полчаса, потом добавить грибы, поджаренную картошку и 2 картофелины целиком. Когда они сварились, их нужно вынуть и подавить в пюре. Потом добавить обратно в кастрюлю. Также положить туда карасики.

Посолить, поперчить, добавить томат. Потом проварить еще минут 5-7 и выключить огонь.

Когда остынет, этот борщ еще вкуснее, чем горячий.

Приз за второе место Набор кухонной посуды (12 предметов).

ІІІ место

Александр Палий (г. Днепр) с рецептом «Украинский борщ»

Інгредієнти: На 7 л води (2 літра для першого закипання та 5 л для страви): 1-1,5 кг м’яса (ребра або домашня курятина); 2 великі цибулини; 2 середні бурячки; 2 середні морквинки; 100 г селери; 2 солодких перчини; 1 ст. ложка смальцю; 50 г олії; 0,7 кг картоплі; 1 кг капусти; 0,7 л домашнього томатного соку або 4 ст. ложки томатної пасти; 4 квашених солоних помідори; 3 зубчики часнику; 2 лаврових листочка; зелень (петрушка, кріп, навесні молоденької кропиви, влітку – молоденькі листя буряка); 5 зернят духм’яного перцю.

Приготування:

М’ясо треба промити і прокип’ятити у 2 літрах води кілька хвилин. Витягти, промити та поставити на вогонь. Після закипання вогонь зменшити та зібрати залишки пінки. Хвилин через 5-10 після закіпання у бульйон додати порізану кубиками цибулину та одну солодку перчину і порізані на тоненькі смужки бурячок, морквинку та селеру. Бульйон трохи підсолити. Приблизно через півтори години додати порізану на кубики картоплю.

Переходимо до зажарки. Розігріти на сковороді смалець та олію. Додати порізану на невеличкі кубики цибулю і смажити хвилини три-чотири. Додати порізану на смужки моркву, бурячок і солодкий перець. Смажити до готовності і залити томатом. Тушкувати приблизно п’ять-сім хвилин.

Якщо картопля м’яка, додати до бульйону зажарку. На шатківниці натерти капусту і додати до страви. Солоні квашені помідори натерти на тертку і додати до бульйону. Зелень загорнути у капустяного листка для зручності нарізання та міленько нарізати. Додати нарізану зелень, духм’яний перець, лавровий лист та міленько порізаний часник. Досолити страву за смаком. Після додавання капусти страва має покипіти хвилини три, після додавання зелені – одну хвилину.

Весь час приготування – близько 2 годин 30 хвилин.

Приз за третье место Набор кухонной посуды.(6 предметов).

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Три миллиона литров борща ко Дню независимости

Самый известный украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко призвал украинцев присоединиться к созданию рецепта Всеукраинского борща и всем вместе подарить стране три миллиона литров главного национального блюда по случаю 30-летия Независимости Украины.

– Борщ – главный кулинарный символ Украины, он объединяет Украину. Борщ выполняет функцию социальной интеграции, объединяет людей за столом, несмотря на их возраст, пол, социальное происхождение, этническую и религиозную принадлежность. Его любят в каждом уголке нашей страны, – объяснил Евгений Клопотенко.

В рамках спецпроекта «Три миллиона литров борща для Украины» каждый может присоединиться к поздравлениям с 30-летием Независимости. Для этого лишь нужно приготовить свой борщ и добавить его на сайт спецпроекта, выбрав ингредиенты.

Финалом спецпроекта станет создание рецепта Всеукраинского борща, который шеф-повар сварит вместе с известными украинцами 24 августа в эфире на YouTube-канале Евгения Клопотенко.

Борщ в космосе

20 июля украинский борщ отправился в стратосферу – на высоту 30 тысяч метров.

Баночка со свежеприготовленным украинским борщом и гречневым багетом были доставлены в небо с помощью стратостата. Аппарат с продуктами поднимался вверх со скоростью шесть метров в секунду около полутора часов.

Мы также рассказывали, как украинский борщ завоевал Голливуд.