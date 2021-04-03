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Савва Либкин: вечно молодой борщ с нюансами

Савва Либкин: вечно молодой борщ с нюансами

Известный популяризатор одесской кухни Савва Либкин признается, что в детстве не любил борщ, пока не увидел, как его готовит бабушка и как потом его ест дядя.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Сейчас борщ — это хит не только Украины, но и одесских ресторанов. В книге «Моя одесская кухня» Савва Либкин очень подробно рассказывает об этом блюде. Над этим борщом по рецепту Либкина надо попотеть, но результат будет стоить того.

Для того чтобы приготовить 5-6 тарелок борща по рецепту Либкина, нам понадобится:

  • говяжья грудинка — 1 кг;
  • вода — 2,5 л;
  • свекла с ботвой — 600 г;
  • растительное масло — 300 мл;
  • белокочанная капуста — 400 г;
  • белый картофель — 300 г;
  • морковь — 2 шт.;
  • луковица среднего размера— 2 шт.;
  • корень петрушки — 2 шт.;
  • чеснок — 1–2 зуб.;
  • помидоры — 300 г или домашнее пюре из них — 200 г;
  • 6%-ный уксус — 0,5 ст. л.;
  • домашняя сметана — 300 г;
  • пучок петрушки;
  • сахар и соль по вкусу.

 Напомним, что «Одесская жизнь» объявила конкурс на лучший рецепт «Борща охота». Ознакомьтесь с условиями и принимайте участие и выигрывайте наши призы.

Как готовить борщ «по Либкину»?

борщевой набор овощи

  1. Грудинку — пиленые ребра с мясом — заливаем холодной питьевой водой и варим два часа практически без кипения. Добавляем крупно нарезанные лук, морковь, корень петрушки, зелень и варим еще 30 минут. Доводим бульон до вкуса и вынимаем из него все овощи и зелень. Мясо — оставляем. Важно, чтобы оно варилось одновременно с борщом.
  2. Раннюю свеклу очищаем и шинкуем соломкой. Терку не используем. Сбрызгиваем свеклу уксусом и тушим на среднем огне в растительном масле. На последнем этапе добавляем к свекле мякоть красных очищенных помидоров без семечек или домашнее пюре из них. Тушим еще минут 10 до густоты и всыпаем ложечку сахара.
  3. Шинкуем соломкой морковь, корень петрушки, лук и пассеруем их в растительном масле минут 10.
  4. Картофель сорта сорокодневка моем, чистим, нарезаем максимально крупными кубиками. Даже если готовим борщ из ранних овощей, используем прошлогодний: молодая картошка в борще не воспринимается.
  5. Молодую капусту тонко шинкуем. Стебли молодой свеклы режем на кусочки по 5-6 миллиметров.
  6. В бульон, не вынимая мяса, закладываем картофель и варим 15 минут. Затем одновременно вводим все остальные тушеные и сырые овощи. Варим без кипения еще минут десять. Борщ, не снимая крышки, оставляем отдыхать на два часа.
  7. Достаем кости, оставляя разваренное мясо в борще.
  8. Зубчик чеснока давим ножом и измельчаем в крошку. Зелень петрушки нарезаем и очень мелко рубим. В домашнюю сметану кладем соль, чеснок, петрушку и перемешиваем.
  9. Кусок покрасневшего от свеклы мяса отрываем руками и кладем в тарелку. Добавляем два половника борща и кладем столовую ложку сметаны с зеленью.

Из книги «Моя одесская кухня». Источник: savva-libkin.com

Ранее «Одесская жизнь» объявила конкурс «Борща охота». Вы можете принять участие и загрузить свой рецепт борща… и выиграть приз. Удачи!

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