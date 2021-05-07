Победители апреля в конкурсе «Борща охота»

Вот и прошел первый месяц нашего конкурса на самый-самый борщ. А значит, время подводить промежуточные итоги.

По условиям нашего состязания самых оригинальных и вкусных рецептов всеми любимого борща, конкурс проводится в два этапа: ежемесячный и итоговый.

По результатам голосования на сайте «Одесской жизни» odessa-life.od.ua, в апреле были определены три рецепта-победителя. Это:

Український борщ. Автор рецепта – Олександр Палій, г. Днепр.

«Любимый борщ нашей семьи!». Автор рецепта – Левинзон Галина Яковлевна, г. Одесса

Борщ «Состояние души». Автор Рецепта – Лидия Чернявская.

Поздравляем и благодарим за участие в конкурсе!

Победители месяца получают призы: кухонные весы и измельчитель, а также автоматически становятся участниками финального розыгрыша призов, который состоится в августе 2021 года.

Имена трех победителей мы также опубликуем в газетах-партнерах «На пенсии», «Пенсионная телепрограмма» и на сайте «Одесская жизнь».

Итоговые победители конкурса «Борща охота» будут объявлены на нашем сайте и в номере «ОЖ» от 18.08.2021 накануне Дня Независимости.

Ознакомиться с кулинарными изысками победителей можно в нашей публикации «Рецепты апреля. Конкурс «Борща охота»