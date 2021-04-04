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Рецепт борща и кулинарные советы Руслана Сеничкина: эксклюзив ОЖ

Рецепт борща и кулинарные советы Руслана Сеничкина: эксклюзив ОЖ

Вместе с ведущим утреннего шоу «Сніданок з 1+1»,  кулинаром и автором книги «Сніданки в саду»Русланом Сеничкиным завтракают многие украинские телезрители. 

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Популярный ведущий Руслан Сеничкин поделился с читателями «Одесской жизни» рецептом борща и несколькими кулинарными секретами.

Рецепт от Руслана Сеничкина: борщ с фрикадельками и яблоками

Борщ Руслана Сеничкина

ИНГРЕДИЕНТЫ: капуста – 200 г, картошка – 300 г, яблоко – 1 шт., свекла – 150 г, морковь – 1 шт., лук – 1 шт., корень петрушки – 1 шт., мякоть говядины (для фарша) – 300 г, вода – 3 л, яйцо – 1 шт., сливочное масло – 30 г, хлеб черствый белый – 50 г, молоко – 50 г, перец молотый черный и белый – 0,5 г, томатная паста – 40 г, укроп, петрушка – пучок, подсолнечное масло – 50 г, чеснок – 2 зубчика.

Мясо, соль, перец, яйцо, сливочное масло, зубчик чеснока, черствый белый хлеб без корочки, хорошо вымоченный в молоке и отжатый, пропустить через мясорубку. Затем добавить мелко рубленную зелень и поставить в холодильник, чтобы набухли белки и повысилась вязкость фарша.

Вскипятить воду, положить в кастрюлю капусту, крупно нарезанный корень петрушки и 50 г нарезанной полукольцами свеклы. Когда вода снова закипит, добавить картошку.

Для заправки луковицу нарезать кубиками, морковку – полукольцами, свеклу – мелкой соломкой. На сковородке обжарить лук до полупрозрачности, добавить чеснок, морковку, свеклу и потушить. Через пять минут положить томатную пасту и несколько ложек овощного отвара из борща. Тушить еще семь минут, добавить соль, специи, перемешать и выложить в кастрюлю. Готовим фрикадельки: ладони смочить в воде с лимоном и из фарша сформовать фрикадельки. Когда картошка и капуста будут почти готовы, бросить их в воду. Варить до готовности мяса.

Для аромата и легкой кислинки добавить в борщ нарезанное дольками яблоко. Довести борщ до кипения и выключить.

Этот особенный борщ советую есть со сметаной и зеленью!

 Напомним, что ранее «Одесская жизнь» объявила конкурс «Борща охота». Приглашаем всех принять участие.

Фото: Руслан Сеничкин Facebook

Фото: Руслан Сеничкин, Facebook

Кулинарные советы от Руслана Сеничкина:

  • Цветную капусту лучше запекать, а не варить при температуре 200°С – 7 минут.
  • Если вы хотите полезный и вкусный завтрак, с вечера залейте гречку кефиром, несладким йогуртом или томатным соком. Оставьте на ночь при комнатной температуре.
  • Чтобы приготовить «быстрый» сыр в домашних условиях, возьмите несладкий йогурт, желательно жирный и жидкий. Посолите его, добавьте любимые травы. Перемешайте. Положите в дуршлаг марлю в три слоя и вылейте в нее йогуртовую смесь. Сверните и подвесьте, чтобы стекала сыворотка. На следующий день вы получите сыр, который называется «лабне».
  • Когда овощи для борща поджарились, добавьте в сковородку немного воды, чтобы они не подгорели, сохранили насыщенный цвет и вкус. За две минуты до того, как бросать их в кастрюлю, добавьте немного лимонного фреша, ложку сахара и чеснок.

Ранее мы писали, что Руслан Сеничкин рассказал «Одесской жизни» о себе, любимых блюдах и кулинарных конкурсах.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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