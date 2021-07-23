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«Борща охота»: как сделать украинский борщ диетическим?

«Борща охота»: как сделать украинский борщ диетическим?

Конкурс «Одесской жизни» «Борща охота» вышел на финишную прямую. Уже через две недели мы подведем окончательные итоги и назовем имена победителей и авторов самых вкусных, оригинальных и популярных рецептов борща. А пока «Одесская жизнь» узнала у диетологов, что они думают об украинском борще, и как его сделать полезным питанием.

Правильно приготовленный украинский борщ — не только вкусное, но и очень полезное блюдо. Что ценного для организма есть в этом национальном супе, нам помогла разобраться диетолог Наталья Ходеева.

Оптимальный состав

Овощи и зелень — источник витаминов, кислот, солей, клетчатки. А мясо, например говядина, содержит много белка, жиров, витамины. Таким образом, в борще в оптимальном соотношении находятся белки, углеводы, жиры, витамины, минералы и ферменты.

— Но блюдо должно готовиться быстро, а не томиться часами на плите. Тогда полезные вещества лучше всего сохранятся, — говорит диетолог Наталья Ходеева.— Чтобы блюдо было полезным, подсолнечное масло лучше заменить на оливковое, рапсовое или из виноградной косточки. Можно даже взять свежее сало. Шкварки — выбрасывать. Не нужно доводить овощи до коричневого цвета. Нужно готовить al dente. Обжарка не должна занимать более пяти минут.

Ну и, конечно, не стоит класть в блюдо много соли, а зеленью заправлять — в самом конце, чтобы она кипела не дольше двух-трех минут.

Ранее мы рассказывали о том, что в Праге открывают бистро-борщарню.

Кому борщ нельзя?

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Борщ не подходит для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

— Дело в том, что борщ — достаточно кислая среда за счет капусты и томатов, — уточняет диетолог. — Кроме того, обычно он варится на мясном бульоне. Например, тем, у кого есть сложные гастриты, язвенные колиты, такое блюдо не рекомендуется. Если же человек не страдает такими заболеваниями, то он может употреблять нежирный борщ днем и вечером, так как в нем достаточно много овощей.

Как отработать тарелку борща?

А вы знали, сколько нужно заниматься спортом, чтобы отработать тарелку борща? Об этом редакция «Одесской жизни» узнала у фитнес-инструктора Ивана Ткач.

Чтоб отработать тарелку борща, а это в среднем около 200 килокалорий, нужно:

  • 30 минут бежать в активном темпе;
  • 25 минут прыгать на скакалке;
  • 25 минут ехать на велосипеде.

Ранее мы публиковали рецепт борща и кулинарные советы Руслана Сенечкина.

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Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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