Морское течение принесло в Одессу остатки домов и мусор из-под Херсона (видео)

Море возле Одессы загрязнено мусором, который принесло течение из Днепровского бассейна. В воде плавают целые острова из тростника, части мебели и крыши домов.

Прошло чуть более двух суток после подрыва Каховской ГЭС, а море возле Одессы уже загрязнено мусором из-под Херсона.

На видео видны даже остатки домов: крыши, оконные рамы.

На видео из Чабанки видно, что в море плавает мелкий мусор, обломки кустов и деревьев. Пляжи уже не пригодны для отдыха.

Из разных уголков Одесский области появляются видео, на которых очевидцы говорят, что с каждым часом мусора становится больше.

Напомним, доктор Комаровский рассказал как одесситам уберечь себя от кишечных инфекций.

Читайте также: