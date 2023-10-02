Катастрофа в Чорному морі: чи стало воно чистішим і які прогнози дають екологи?

Проблема забруднення Чорного моря у нас завжди стояла дуже гостро, але зараз вона перетворилася на першочергову, особливо після вибуху на Каховській ГЕС. В якому ж стані знаходиться наше море і як виявлятимуться наслідки еко-катастрофи?

Вбиті дельфіни та риба, отруєна вода

Поки що вченим важко оцінити масштаби екологічної катастрофи, проте багато очевидно вже сьогодні. Токсичні речовини від вітчизняних боєприпасів потрапляють у воду. Акустичні шуми підводних човнів у буквальному значенні вбивають дельфінів: адже вони орієнтуються завдяки здатності використовувати ехолокацію, а ультразвук від кораблів дезорієнтує їх, і вони викидаються на берег. Відпрацьоване під час випуску ракет паливо створює на поверхні моря плівку з нафти, що загрожує існуванню унікальних видів птахів та морських мешканців. Крім того, в морі повно мін, які є небезпечними для живих істот. Все це не найкраще відбивається і на здоров’ї людини.

— Стан моря залежить від різних чинників. Зокрема, коли дмуть вітри з Дніпро-Бузького лиману у бік Одеської затоки, з перебігами сюди приносить велику кількість забруднюючих речовин, які після аварійної ситуації, що склалася внаслідок підриву Каховської ГЕС, осіли в межах Дніпро-Бузького лиману. Це токсичні, біогенні речовини та сміття, що, звичайно, впливає на біологію моря.

Частину забруднення та сміття було виведено з Одеської затоки течіями та поширилося далі у море. А частина залишилася тут, осівши на морське дно, потрапивши в морські організми, наприклад, у мідії та рибу. І коли восени та взимку починаються великі шторми, то, змучуючи, ці токсичні речовини підіймаються з морського дна і знову потрапляють у морську воду, відповідно, впливають на всю морську екосистему, — пояснив Віктор Коморін, в.о. директора Українського наукового центру екології моря

Що чекає на Чорне море в майбутньому?

Зараз у вчених немає можливості досліджувати море та узбережжя – це небезпечно.

Проте екологам вдається все ж таки вивчати ситуацію щодо супутникових знімків, і це дає хоч якесь уявлення, що відбувається з Чорним морем сьогодні. А ось прогнози зараз давати дуже складно, бо неможливо навіть уявити, скільки часу займе відновлення морської екосистеми.

— Надалі все залежить від того, яка буде зима, і наскільки забруднення, яке зараз є в екосистемі та в донних відкладах, буде виведено з Одеської затоки і перерозподілено по всьому Чорному морю. Необхідно пам’ятати, що є хімічні речовини, які мають період піврозпаду десятки років. Вони нікуди із морської екосистеми не виходять, а залишаються в морі. І тільки через багато років і десятиліття їх можна вивести з системи», — застерігає Віктор Коморін.

Як оцінити масштаби катастрофи?

Крім того, екологи кажуть, що до катастрофічної ситуації, яка виникла через збройну агресію російської федерації, додається ще одна проблема, яка вже давно впливає на екологічний стан Чорного моря. Це безліч сміття, що потрапляє в море. Однак із цією проблемою одесити можуть починати боротися вже зараз.

— Також є нюанс, пов’язаний зі сміттям. Ще до початку активних бойових дій у Чорному морі було багато сміття. У 2016-2019 роках у рамках проекту EMBLAS ми організовували великі експедиції від Одеси до Батумі через Чорне море. За оцінками, зробленими під час цих експедицій відповідно до європейських методик, сміття у Чорному морі в кілька разів більше, ніж у Середземному. А зараз, після початку активних бойових дій, аварії на Каховській ГЕС, після того, як у морі тонули кораблі, вибухали ракети і падали літаки, ця кількість ще більше збільшилася. А ось наскільки воно збільшилося, ми зможемо оцінити лише після нашої перемоги, коли з’явиться можливість вийти на судні у море та провести дослідження. Вони будуть проводитися не лише у зв’язку зі сміттям, а й із кількістю токсичних речовин, і станом біоти, зокрема станом популяцій дельфінів, які живуть у Чорному морі, — зазначив учений.