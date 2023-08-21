Черное море стало местом массовой гибели дельфинов: причины

Вдоль Черноморского побережья на берег выбрасывало сотни мертвых дельфинов. По подсчетам ученых, около 1000 дельфинов погибли в Черном море. Труппы морских млекопитающих прибивает к побережью разных стран Черноморского побережья.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как говорят в Министерстве, не только к побережью Украины прибивают трупы животных. Их обнаруживают и в Болгарии, Турции. А сколько таких погибших дельфинов дрейфует в море, пока неизвестно.

В Министерстве не исключают, что основную угрозу существования дельфинов в Черном море представляют российские корабли. Они ведь постоянно используют акустические сигналы гидролокатора. Это, по словам ученых, может мешать ориентированию дельфинов.

Кроме того, ракетные пуски в Черном море создают мощный шум – смертельный для дельфинов.

Также взрывы и утечка горючего, обломки ракет загрязнили Черноморский биосферный заповедник – один из старейших заповедников Украины.

Угрозу составляют и морские мины, засоряющие прибрежные воды. Они создают новые смертоносные препятствия.

Еще одним фактором, оказавшим существенное влияние на экологию Черного моря, стало разрушение Каховской дамбы. Это один из самых масштабных ударов по окружающей среде Украины. Ведь в Черное море и дельту Днепра попало около 15 млрд куб. м пресной воды. Это нарушило их экосистемы и привело к значительному опреснению моря.

Читайте также: Сетка от мин одесситов не спасет: одесский активист проверил открытые пляжи (видео)