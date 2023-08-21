Новости Одессы и Одесской области

Черное море стало местом массовой гибели дельфинов: причины

Черное море стало местом массовой гибели дельфинов: причины

Вдоль Черноморского побережья на берег выбрасывало сотни мертвых дельфинов. По подсчетам ученых, около 1000 дельфинов погибли в Черном море. Труппы морских млекопитающих прибивает к побережью разных стран Черноморского побережья.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как говорят в Министерстве, не только к побережью Украины прибивают трупы животных. Их обнаруживают и в Болгарии, Турции. А сколько таких погибших дельфинов дрейфует в море, пока неизвестно.

В Министерстве не исключают, что основную угрозу существования дельфинов в Черном море представляют российские корабли. Они ведь постоянно используют акустические сигналы гидролокатора. Это, по словам ученых, может мешать ориентированию дельфинов.

Кроме того, ракетные пуски в Черном море создают мощный шум – смертельный для дельфинов.

Также взрывы и утечка горючего, обломки ракет загрязнили Черноморский биосферный заповедник – один из старейших заповедников Украины.

Угрозу составляют и морские мины, засоряющие прибрежные воды. Они создают новые смертоносные препятствия.

Еще одним фактором, оказавшим существенное влияние на экологию Черного моря, стало разрушение Каховской дамбы. Это один из самых масштабных ударов по окружающей среде Украины. Ведь в Черное море и дельту Днепра попало около 15 млрд куб. м пресной воды. Это нарушило их экосистемы и привело к значительному опреснению моря.

Читайте также: Сетка от мин одесситов не спасет: одесский активист проверил открытые пляжи (видео)

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить