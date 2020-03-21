Наш край: в Одессу на Пересыпь приезжали поохотиться

Названия некоторых исторических районов Одессы, появившихся в процессе развития города, знают даже за его пределами. Однако история этих мест известна далеко не каждому одесситу. Сегодня мы расскажем о Пересыпи, которая до того, как стать промышленным районом, была настоящим лесным оазисом, куда горожане приезжали охотиться.

Одессу терзали пыльные бури

Пересыпь появилась между Хаджибейским и Куяльницким лиманами на песчано-ракушечной косе. В далекие античные времена здесь шумело море, а примерно в XI-XV веках оно отступило. Поднявшийся со дна песок образовал обширную отмель, которая отделила лиманы от морских берегов.

Когда здесь решили построить город, все работы поручили казачьей команде. Военных расселили на территории будущей Пересыпи, а через год городские власти официально объявили о том, что эта территория отдается под заселение «тем казакам Черноморского войска, которые не отправились на… пожалованную им 30 июня 1792 года на Тамани землю». Так на Пересыпи стали появляться казачьи хутора.

Вскоре Одесса появилась на карте империи. Началась оживленная торговля, заработал порт, стали возникать фабрики и мануфактуры. Места рядом с портом не хватало, промышленные предприятия и рабочий поселок вынесли на Пересыпь. Правда, жить здесь было не очень приятно. За Пересыпью располагались покрытые песком пустоши, и малейший ветер вызывал песчаную бурю, от которой страдал весь город. Ну а какие ветры бывают в Одессе, жители города знают не понаслышке. Да что ветры! Достаточно было по улицам проехать возу или карете, как пыль поднималась огромными клубами и неслась следом. Дерибас в «Старой Одессе» писал об одесской пыли: «При приближении ее жители приседали, как бедуины в пустыне во время самума. Но она проникала в рот, глаза и уши и во все складки одежды».

Леса сажали арестанты

В 1831 году градоначальником Одессы стал Алексей Левшин — член Государственного совета и действительный статский советник. До этого он три года состоял в должности секретаря у губернатора Новороссийского края Михаила Воронцова, который и пригласил Левшина в Одессу.

До этого Левшин жил в Казахстане и прекрасно знал, как жители Средней Азии борются с пыльными бурями. Поэтому, став градоначальником, Левшин первым делом приказал посадить на Пересыпи 40 тысяч деревьев — тополей, верб, тамарисков, акаций. Это позволило закрепить постоянно перемещающиеся песчаные волны.

Территория, которую засадили деревьями, была огромной — более 270 гектаров. Чтобы быстро справиться с высадкой деревьев, Левшин привлек к работам арестантскую команду — Драгунскую роту, получившую название по имени своего начальника. Левшин поселил арестантов на Пересыпи, чтобы не тратить время на доставку их «к месту работы». Такое озеленение обошлось городу в пять тысяч рублей.

После этого пылевые бури прекратили терзать Одессу, а лес, который посадил градоначальник, стали называть «Левшинской плантацией». По воспоминаниям современников, здесь водились вальдшнепы и зайцы, на которых приезжали охотиться одесситы.

«Пересыпский оазис» уничтожили промышленники

Правда, «Левшинская плантация» просуществовала недолго. Не прошло и тридцати лет, как Пересыпь стали застраивать промышленными предприятиями. Лес мешал промышленникам, и его стали вырубать и выкорчевывать, освобождая место для дымящих монстров — заводов и фабрик. И к 1880-м годам леса на Пересыпи исчезли окончательно. А на их месте по-хозяйски расположились кожзавод Параскева, газовый завод Ридингера, завод паровых машин Фалька, городские скотобойни, кирпичные заводы, паровая мельница Вайнштейна, большие зерновые склады. Среди крупнейших предприятий был и знаменитый завод сельхозоборудования, который принадлежал немецкому предпринимателю Иоганну Гену.

Кроме того, Пересыпь стали застраивать жилыми домами, в которых селились рабочие. До революции на Пересыпи проживало более 25 тысяч человек. Через Пересыпь также построили железную дорогу, и район превратился в крупный транспортный узел Одессы.

Что касается нравов и обычаев, то Пересыпь была родной сестрой Молдаванки — та же антисанитария, высокий уровень преступности и весьма колоритные жители. Такое свое лицо район во многом сохранил и до нашего времени, по-прежнему оставаясь портово-промышленной частью Одессы.

Корней Чуковский венчался в пересыпской церкви

В 1859 году на Ярмарочной площади Пересыпи была построена Крестовоздвиженская церковь. Именно в ней 26 мая 1903 года обвенчались Корней Чуковский и Мария Гольдфельд. Ради Чуковского Мария приняла православие, и крестили ее также в Крестовоздвиженской церкви. До наших дней храм не сохранился — он был разрушен в 1930-х годах.

Фото: yangur.livejournal.com, vi.ill.in.ua

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