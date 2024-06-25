Одесситам угрожает холера и гепатит: министр Ляшко предупредил об опасности из-за выключений света

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью ВВС Украина.

По словам Ляшко, Украина сталкивается с критической ситуацией, аналогичной тем, которые возникали во время подрыва Каховской дамбы из-за отключения электроэнергии и атаки на энергетические объекты, которые приводят к длительному отключению водоснабжения. Это может способствовать передаче гепатита и холеры через воду.

«Мы уже фиксировали в прошлом году, и в этом были вспышки вирусного гепатита А, который связан с водой. Поэтому центры контроля профилактики, коммунальные службы работают в интенсивном режиме, чтобы предотвращать распространение инфекции.

Есть гастроэнтероколиты, неустановленной этиологии, еще что-то. Случаев холеры, слава Богу, нет. Но потенциально система уже понимает, что начался эпидемический сезон», — говорит министр здравоохранения.

Ляшко подчеркнул, что наибольшая угроза заключается в распространении инфекционных болезней, которые могут передаваться при несоблюдении банальных норм гигиены.

«Когда не помыли фрукты, не помыли руки, не помыли еще что-то. Это гепатиты, и та же самая холера. Это ботулизм — нет электричества, возникают нарушения условий хранения. Это все может приводить к появлению инфекционных заболеваний или пищевых отравлений», — пояснил глава Минздрава.

Он напомнил о важности вакцинации во время войны и призвал украинцев не отказываться от необходимых прививок.

По данным Одесский областной центр контроля и профилактики болезней, на прошлой неделе был проведен мониторинг питьевой воды. В Одесской области было отобрано 173 пробы питьевой воды для исследования на санитарно-микробиологические показатели, в т.ч. 10 проб в Одессе и 144 проб на санитарно-химические показатели, 9 проб — в одессе. Превышение предельно допустимых концентраций не установлено.

Напомним, вакцинация против гепатита A является рекомендованной, то есть не включена в Национальный календарь прививок. Поэтому вакцину пациенты покупают за свой счет. В Украине зарегистрировано два таких препарата: «Харвикс» (детский вводится детям от года до 18 лет, взрослый — от 19 лет) и «Твинрикс» (защищает также от гепатита В и рекомендован взрослым и детям от 1 года).