Финансовая ловушка для ОСМД: что скрывает льготный кредит на солнечные панели

Напомним, в июле 2024 года в Украине ввели новую программу льготного кредитования на установку солнечных панелей в многоквартирных домах.

Поиск решения проблемы

Из-за масштабных обстрелов энергетическая инфраструктура государства понесла значительные потери. Поэтому понятным становится поиск путей к энергонезависимости с использованием альтернативной энергетики, в частности солнечной. И люди уже начали просчитывать участие в предложенном правительством проекте. Приведем мнение руководителя ОСМД «Одесса-Тополиная 10» Владимира Ткаченко.

— Начну с того, что достаточно сложным является вопрос проведения общего собрания жильцов, чтобы принять решение — брать или не брать кредит под покупку солнечных панелей. Кто-то уехал, чью-то квартиру занимают арендаторы. А по закону, если берем кредит, его надо распределить между всеми жильцами дома по площади их квартир. Поэтому с тех, кто не соглашался на взятие кредита на общем собрании, деньги придется получать только в судебном порядке. А это тоже не гарантирует, что их удастся хоть когда-нибудь получить.

— Расскажите, пожалуйста, о вашем доме, его особенностях и как можно было бы использовать солнечные панели?

— Два года назад мы ушли от управляющей компании. Первый год из-за долга Нафтогаза остались без отопления. Прошлый отопительный сезон прошли отлично. У нас есть своя крышная котельная, которая обеспечивает теплом 88 квартир дома. Централизованного горячего водоснабжения в доме нет — в каждой квартире установлен свой бойлер. Поэтому главная задача на сезон этого года — обеспечить котельную электричеством, чтобы в квартирах было тепло. При условии отсутствия электричества от города, нам нужна генерация где-то 1,5 кВт в час, чтобы обеспечить работу котельной. Зимой, учитывая то, что быстро сумерки, это могут обеспечить солнечные панели мощностью примерно 30 кВт, а лучше больше. На освещение мест общего пользования у нас уходит очень мало — 0,4 кВт в темное время суток. В доме три лифта. Каждый для своей работы требует 5 кВт. Но в момент старта ему нужно в 3 раза больше. Возникает вопрос, какой инвертор (устройство, которое преобразует постоянный ток в переменный) надо собрать, чтобы одновременный старт трех лифтов надолго не вывел из строя всю систему дома?

Далее надо понять, куда девать лишнее электричество в течение неотапливаемого сезона, а это 7,5 месяца! В частности, куда девать 10 кВт электричества от солнечных панелей летом, когда много солнца и очень жарко. Закон не позволит ОСМД продавать электричество городу, потому что кредит на приобретение оборудования исключает использование зеленого тарифа.

Вот и получается: берем за 500 тыс.грн или даже больше солнечные панели, инвертор, аккумуляторы, монтируем, а пользоваться этим эффективно не сможем! Да еще и кредит под 7% годовых надо будет возвращать!

При отсутствии надежных гарантий

— В правительстве отмечали, что программа кредитования будет работать в комбинации с программой «ГринДИМ». ОСМД и ЖСК в рамках этой программы смогут вернуть до 70% стоимости проекта после его обустройства…

— Отдельно по программе «ГринДом». Мы сами должны пройти энергоаудит, заплатить за него, сделать техническую документацию, которая тоже требует средств, приобрести оборудование, установить его, еще раз пройти энергоаудит и снова заплатить за него. Но потом нет никаких гарантий, что работу у нас примут, согласуют все сделанное и вернут часть средств.

В программе «ГринДом» есть интересные моменты, на которые никто не обращает внимания. Там идет речь, что на каждый кВт основного оборудования возвращают 50 тыс. грн. Основное оборудование — это панели, инвертор и аккумуляторы. Это совсем мало. Кроме того, нигде не говорится о возврате 70% средств, которые придется вкладывать кроме покупки основного оборудования на его установку, проведение двух энергоаудитов и тому подобное. Поэтому те, кто присоединятся к программе «ГринДом», по моему мнению, не имеют никаких реальных гарантий на возврат своих средств.

Возможности, которыми трудно воспользоваться?

Сначала речь шла о том, что кредиты на установку солнечных электростанций будут выдавать под 0% годовых. Теперь уже под 7% годовых. Это означает, что кредит, скажем, в 1 миллион гривен за 5 лет превратится в 1 миллион 350 тыс. грн, которые придется отдавать.

Программа «ГринДом» обещает вернуть 70% средств, которые будут потрачены на приобретение солнечных панелей, инвертора, аккумуляторов. Но она имеет достаточно существенные требования к самим домам.

Например, в случае установки солнечной электростанции на крыше дома необходимо, прежде всего, проверить его надежность. Если она вызывает сомнения, провести работы по укреплению крыши за счет средств жильцов. Покрытие крыши не должно содержать асбестосодержащие материалы. Для дома с централизованным отоплением сначала должен быть установлен индивидуальный тепловой пункт (за счет самих жителей или другого кредита). И тогда уже солнечная электростанция должна состоять из солнечных электрических панелей, гибридного инвертора, аккумуляторов.

Несмотря на то, что аж 46 украинских банков согласились участвовать в программе кредитования установки солнечных электростанций, для них это выгодный бизнес-проект. В этой сфере риски просчитывают очень тщательно и за проигрышные дела не берутся.

Кредитом проще будет воспользоваться жителям новых домов, где уже есть крышные котельные или тепловые насосы. А по домам старых массовых серий застройки, где подавляющее количество жителей — пенсионеры, ситуация значительно сложнее. Бремя кредитов на подготовительную модернизацию дома, а затем еще и на приобретение оборудования для них очень тяжелое. Поэтому, скорее всего, жителям домов, построенных пятьдесят — шестьдесят лет назад придется рассчитывать только на централизованное отопление и не ожидать, что зимой в их квартирах станет теплее.