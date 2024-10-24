Новости Одессы и Одесской области

В одесских многоэтажках устанавливают новые лифты с экстренной эвакуацией

В одесских многоэтажках устанавливают новые лифты с экстренной эвакуацией

Из-за войны городская программа по восстановлению лифтов в одесских многоэтажках была приостановлена, однако с начала этого года возобновлена. Уже отремонтировано 44 лифта, которые отработали более четверти века.

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

Новые подъемники установлены в многоквартирных домах по адресам:

  • ул. Небесной Сотни, 6,
  • ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 17 и 29,
  • ул. Академика Заболотного, 49,
  • пр-т Князя Ярослава Мудрого (Академика Глушко), 34, 11,
  • Люстдорфская дорога, 164.

По словам специалистов, современные подъемники на 40% более энергоэкономные. Во время отключения света предусмотрена экстренная эвакуация людей. Благодаря этому жильцы не застрянут в кабине и смогут доехать до ближайшего этажа.

Все новые лифты укомплектованы блоком плавного закрытия и открытия дверей кабины лифта и блоком контроля движения лифта, который контролирует работу электродвигателя основной лебедки. Это позволяет увеличить срок эксплуатации подъемника.

лебедка

Всего на 2024 год в рамках городской программы запланирована замена 91 лифта, при условии выделения финансирования из городского бюджета.

Сейчас замена одного лифта обходится городскому бюджету от 1,5 до 2,3 млн грн в зависимости от этажности дома и грузоподъемности лифта. Ремонт одного лифта продолжается до двух месяцев.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что целевую программу по модернизации лифтов продлили до 2026 года. В горсовете говорят, что в срок не уложились из-за нехватки денег и подрядчиков. К тому же необходимые для лифтов запчасти раньше закупались в Беларуси. А после 24 февраля 2022 года пришлось искать новых поставщиков в европейских странах.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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