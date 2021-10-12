Больных коронавирусом становится все больше, а в некоторых больницах уже появилась «очередь в реанимацию». Но если болезнь протекает легко, то человек остается дома — его не госпитализируют.

Давайте разберемся, что нужно делать и какие принимать меры предосторожности, если вы живете с больным COVID-19 под одной крышей.

Чем можно помочь человеку, который заболел COVID-19?

В первую очередь нужно следить за симптомами. Больные коронавирусом могут по разному переносить болезнь, но если семейный врач сказал находиться дома, то значит COVID-19 протекает в легкой форме. Однако, нужно быть настороже, ведь состояние больного может ухудшиться. Держите под рукой телефон семейного врача.

Основные признаки легкой формы коронавируса:

Температура до 38° C

Кашель

Головная боль

Насморк или заложенность носа

Боль в мышцах

Желудочно-кишечные расстройства без признаков обезвоживания (тошнота, рвота, диарея)

Искажение или отсутствие вкуса или запаха

Помогите больному человеку выполнить все указания семейного врача. Следите, чтобы он пил достаточное количество жидкостей, а также принимал лекарства, которые ему назначили.

В американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют ограничить контакт между больным и его домашними питомцами. Животные могут заразиться от человека. Согласно исследованию, коты болеют COVID-19 чаще, чем собаки.

Если в вашей семье есть больные коронавирусом, то вы тоже должны соблюдать режим самоизоляции и позаботиться о своей защите.

Как защитить себя, если в семье болеют COVID-19?

Как только вы узнали, что ваш близкий или родственник заболел коронавирусом — сообщите об этом своему семейному врачу. Он должен выдать направление на бесплатный ПЦР-тест. Так вы сможете узнать, заразились ли сами.

Если врач отказывается выписать направление или у вас нет семейного врача, то нужно позвонить на горячую линию Минздрава: 0 800 60 20 19.

COVID-19 передается при близком контакте — во время разговора, при кашле или чихании. Изолируйте больного в отдельной комнате и старайтесь держаться от него на расстоянии 2 метров. Если нет такой возможности, то нужно как можно чаще проветривать помещение.

Чтобы уменьшить риск заражения COVID-19, в Минздраве рекомендуют придерживаться следующих правил:

Носите дома медицинские маски — это должен делать больной и члены его семьи

Попросите больного использовать одноразовые перчатки

Часто мойте руки, старайтесь не касаться глаз, носа и рта

Не делитесь и не обменивайтесь личными вещами

Ешьте в отдельных комнатах или зонах

Когда моете посуду за больным, то делайте это в резиновых перчатках и обязательно с моющими средствами

После мытья посуды тщательно вымойте руки с мылом, а перчатки выбросьте в закрытый контейнер

Избегайте гостей, особенно из группы риска

Эти рекомендации пригодятся не только в ситуации, когда вы ухаживаете за больным, но также если вы до сих пор не вакцинировались. Потому что COVID-19 может протекать без симптомов.

Что делать, если больному COVID-19 становится хуже?

Нужно немедленно проконсультироваться с семейным врачом. Сейчас больных госпитализируют со средней и тяжелой формой COVID-19. Основные симптомы следующие:

Сатурация меньше 92% (можно измерить пульсоксиметром)

Потеря сознания

Больному тяжело дышать

Решение о госпитализации принимает врач после обследования. В экстренных случаях нужно звонить по номеру 103 для вызова медицинской бригады.

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