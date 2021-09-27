Все больше детей заболевают COVID-19. Эксперты считают, что это связано со штаммом Дельта, который передается быстрее, чем другие варианты коронавируса.

Давайте разберемся, насколько опасен штамм Дельта для детей и как можно снизить риски заболевания.

Почему все больше детей болеет коронавирусом?

Это особенность штамма Дельта — отмечает эксперт детского фонда ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова. Если раньше коронавирус практически не поражал детей, то сейчас они намного больше болеют. «Сейчас из общей численности больных, около 10% — это именно дети», — подчеркивает эксперт.

По данным Национальной академии наук Украины, такое большое количество заболевших детей зафиксировано впервые за все время наблюдений. Это говорит о том, что средний возраст больных уменьшается: COVID-19 «молодеет».

В американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), такую тенденцию заметили еще с середины лета. Согласно результатам исследований, COVID-19 может вызывать тяжелые последствия у детей и подростков. Во всех случаях, связанных с госпитализацией детей, преобладающим был штамм Дельта.

Значит дети склонны подхватить Дельту?

Это не совсем так. В ЮНИСЕФ уточняют, что штамм Дельта не нацелен именно на детей. Уровень заражения Дельтой растет во всех возрастных категориях. А поскольку штамм Дельта более заразный, то подхватить его рискуют в первую очередь те, кто ведет активную жизнь в социуме, а также невакцинированные люди.

Пока нет убедительных доказательств того, что Дельта вызывает у детей и подростков более тяжелую форму болезни, считают эксперты. Однако, штамм Дельта опасен именно высокими темпами своего распространения.

По словам врача Анны Горбань, COVID-19 у большинства детей протекает легче, чем у взрослых. Но спустя 2-3 недели может наступить мультисистемный воспалительный синдром (мист-синдром) — лихорадка на протяжении нескольких дней, панические атаки, сыпь и воспалительные поражения полости рта, диарея и рвота. Общей схемы лечения мист-синдрома не существует. Поэтому врачи стараются облегчить симптомы: дают лекарства и гормоны.

Дети в возрасте до 1 года могут тяжело переносить болезнь, подчеркивает доктор медицинских наук Марина Маменко. Действительно тяжелые случаи бывают не так часто, ведь у детей нет таких серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, как у взрослых. В большинстве случаев ни сам ребенок, ни его родители ничего не замечают. Но все же болезнь может протекать у детей в тяжелой форме, резюмирует Марина Маменко.

Как снизить риски заболевания COVID-19 у детей?

Врач-инфекционист Сергей Крамарев уверен, что нужно вакцинировать взрослых — тогда дети будут меньше болеть. И не стоит забывать про ношение масок, мытье рук, использование санитайзеров и соблюдение дистанции. «Других способов нет», — говорит врач.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют носить маски в детских садах и школах, как сотрудникам, так и детям. Это предотвратит распространение коронавируса. По результатам анализа, в тех американских школах, где ношение масок было обязательным, рост числа заболеваний COVID-19 среди детей был меньше.

Что насчет вакцинации детей?

В Украине можно официально вакцинировать детей с 12 лет. В основном, это касается детей с сопутствующими заболеваниями и онкологией. Но в министерство здравоохранения Украины (МОЗ) рекомендуют прививаться не только тем, кто входит в группу риска.

Более подробно об условиях и нюансах детской вакцинации читайте в нашем материале — В каких случаях стоит вакцинировать ребенка от COVID-19.

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