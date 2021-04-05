Коронавирус в Одесской области: отказ от госпитализации незаконен – медик

С каждым днем в Одессе и области все больше заболевших коронавирусом. При этом больные все чаще получают отказ в госпитализации.

Ситуацию прокомментировал на своей странице в Facebook врач-анестезиолог Раздельнянской центральной районной больницы Иван Черненко (на фото).

Как отмечает медик, на сегодняшний день в протоколе четко прописаны показания для госпитализации: сатурация 92 и ниже, частота дыхания 30 и выше, температура 38,5 и выше, которая не снижается жаропонижающими средствами, а также декомпенсация хронических заболеваний на фоне «ковида». И при таких показаниях больного просто обязаны госпитализировать.

Да, зачастую причиной отказа называют отсутствие мест. Но законная ли это причина отказа? Нет, уверен медик. Отсутствие КТ, теста, анализов? Тоже не причина.

«Представим, «скорая» колесит по городу, везде отказывают, пациент ухудшается, благополучно умирает в машине. Кто виноват? Дежурный врач той больницы, в которой осматривали в последний раз, или под стенами которой «скорая» простояла несколько часов. Почему? Потому что пациенту в критическом состоянии обязаны оказать помощь. То есть, если «скорая» привозит тяжелого пациента, его обязаны выгрузить, оказать помощь в условиях приемного отделения. Если нет мест, дежурный врач сообщает об этом администрации, а та, в свою очередь, должна заниматься переводом пациента туда, где есть места», – пишет Черненко.

Также возможен еще один вариант, при котором «скорая» выгружает пациента, но не закрывает вызов, а находится с пациентом до того самого момента, пока не будет определенно место госпитализации. Если в области есть хотя бы одно свободное место, скорая обязана туда везти пациента. Он не должен умирать дома, или в машине, добавил врач.

По его словам, единственным исключением может служить добровольный отказ от госпитализации самого пациента либо его родных.

При этом Черненко отмечает, что «невиданной тупости юридическую коллизию» создали не медики, а политики и чиновники, не желая признавать катастрофичность ситуации и брать на себя ответственность.

«Потому что, если вы перечитаете конституцию и закон Украины о здравоохранении, то, возможно, осознаете, что отказ в госпитализации незаконен. И я искренне удивляюсь, что больницы, в частности в Одессе, до сих пор не засыпали исками», – добавил врач.

Он призывает пациентов не стесняться отстаивать свои права, а в случае отказа от госпитализации требовать документальное подтверждение.

Как сообщала «Одесская жизнь», по состоянию на утро понедельника, 5 апреля, в Одесской области за сутки выявили 660 новых случаев коронавируса. Сутками ранее регистрировали 1075 заболевших.

Читайте также: Коронавирус в Украине: ученые спрогнозировали пик третьей волны.

Фото с Facebook-страницы Ивана Черненко