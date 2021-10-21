После введения ограничений «красной» зоны карантина, некоторые предприимчивые одесситы придумали новый способ заработка. Об этом свидетельствуют объявления на платформе OLX.

Так, некоторые местные жители, сделавшие прививку от ковид и получившие сертификат, предлагают менее «удачливым» гражданам отовариться за них в магазинах и торговых центрах, куда, согласно «краснозонным» нововведениям, пускают только привитых.

«Скуплюсь за вас в эпицентре. Есть ковид сертификат»,

– гласит текст одного из таких объявлений (орфография автора сохранена – ред.).

Стоимость такой услуги – от 100 грн (но не исключено, что могут запросить и больше – в зависимости от объема и места закупок).

Стоит напомнить, что попытки заработка подобного рода уже имели место во время жесткого карантина весной 2020 года. Как рассказывала «Одесская жизнь», в то время, когда гулять в парках разрешалось только с домашними питомцами, некоторые одесситы воспользовались ситуацией и начали сдавать «в аренду» своих собак.

Что ни говори, а предприимчивости и находчивости нашим людям не занимать! И никакой локдаун нам не страшен: прежний пережили и этот благополучно переживем.

А вы бы воспользовались такого рода услугой? И что проще – заплатить привитому «добровольцу» или таки пойти уколоться и обзавестись собственным сертификатом?

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Скриншот объявления: Телеграм-канал «Одесса INFO»