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Будьте бдительны: “Вовина тысяча” стала удобным орудием для мошенников

Будьте бдительны: “Вовина тысяча” стала удобным орудием для мошенников

Не успел президент Владимир Зеленский пообещать украинцам тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19, как этим не преминули воспользоваться нечистые на руку граждане.

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Так, мошенники придумали новую схему кражи личных данных украинцев. А в качестве наживки они используют ту самую пресловутую “Вовину тысячу”.

Как работает новая схема мошенников

Как рассказала специалист по коммуникациям “ПриватБанка” Анжела Дзинзюра, сообщения о выплатах за вакцинацию приходят в мессенджеры и на электронную почту. Причем, речь идет не об обещанной президентом тысяче, а о нескольких тысячах гривен.

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Для получения денег мошенники предлагают перейти по ссылке на страницу фальшивого сайта банка, ввести личные данные и указать реквизиты банковских карт.

“ПриватБанк” предупреждает своих клиентов – не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на подобные привлекательные сообщения о денежных компенсациях или выплатах. Также ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах”,

– отметила Анжела Дзинзюра.

В банке также сообщили, что обратились с заявлением в полицию.

Что с “Вовиной тысячей” на самом деле?

Напомним, 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин, прошедший полный курс вакцинации против коронавируса, получит от государства одну тысячу гривен. По его словам, каждый украинец сможет получить эти деньги, если сделает две прививки против COVID-19. Украинцы смогут получить эти деньги через приложение ДИЯ и использовать их на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, чтобы посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Кроме того, граждане могут потратить средства на билеты для путешествий внутри Украины – на внутренние, авиа или железнодорожные перевозки.

Согласно плану, программа стартует с 19 декабря 2021 года.

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Фото: durdom.in.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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