В Одессе началось обсуждение переименования еще 39 улиц

Проводятся консультации с общественностью в форме электронного обсуждения по переименованию топонимических объектов Одессы.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Предоженные варианты новых названий учитывают рекомендации Историко-топонимической комиссии при Исполнительном комитете Одесского городского совета (заседание от 20 июля 2023 года),

Электронное обсуждение проводится с 02 сентября до 10.00 01 октября 2023 года на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин»: citizen.omr.gov.ua в специальном электронном сервисе «Общественное обсуждение». Процесс электронного обсуждения отображается в электронном сервисе в режиме реального времени.

К участию в электронном обсуждении допускаются члены территориального общества г. Одессы, которые на момент обсуждения достигли восемнадцати лет и место жительства которых зарегистрировано / задекларировано на территории г. Одессы.

Электронный сервис «Общественное обсуждение» общедоступн и предполагает создание личного онлайн-кабинета для осуществления процедуры электронного обсуждения.

Для создания онлайн-кабинета на вебпортале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной аутентификации пользователя в сервисе электронной аутентификации интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA с помощью квалифицированной электронной подписи (на файловой, облачной или других защищенных носителях), сервиса Действие. НБУ и т.п. и заполнение на вебпортале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:

дата рождения;

адрес места жительства;

контактные данные для связи с пользователем (электронная почта, мобильный телефон).

Электронное обсуждение проводится по каждому объекту топонимики отдельно путем выбора ответа «Да» / «Нет» в специальной форме, которая предусматривает внесение обоснованного замечания (по желанию пользователя).

Список улиц, для которых предложены новые названия:

Авдєєва-Чорноморського вулиця — Одеської громади вулиця Академіка Вавілова вулиця — Сергія Єфремова вулиця Академіка Вільямса провулок — Карпенка-Карого провулок Гаршина вулиця — Давида Бурлюка вулиця Гаршина провулок — Соні Делоне провулок Глазунова вулиця — Ніковського вулиця Дмитрія Донського вулиця — Дмитріївська вулиця Дмитрія Донського провулок — Лазурського провулок Новгородська вулиця — Михайла Жука вулиця Новгородський провулок — Дворникова провулок Петрашевського вулиця — Леся Курбаса вулиця Тимірязєва вулиця — Айвазовського вулиця Шолохова провулок — Волокидіна провулок Суворовська 1-ша вулиця — Петра Біциллі вулиця Суворовська 2-га вулиця — Бардаха вулиця Суворовська 3-тя вулиця — Миколи Пильчикова вулиця Суворовська 4-та вулиця — Йосипа Фішера вулиця Суворовська 5-та вулиця — Цесевича вулиця Суворовська 6-та вулиця — Баринштейна вулиця Суворовська 7-ма вулиця — Євгена Крамаренка вулиця Суворовська 8-ма вулиця — Володимира Антоновича вулиця Суворовська 9-та вулиця — Лазурського вулиця Суворовська 10-та вулиця — Олександра Богомольця вулиця Суворовська 11-та вулиця — Яна Длугоша вулиця Суворовська 12-та вулиця — Юрія Кондратюка вулиця Суворовська 13-та вулиця — Миколи Костомарова вулиця Суворовська 14-та вулиця — Марка Крейна вулиця Суворовська 15-та вулиця — Скліфосовського вулиця Державіна вулиця — Глаубермана вулиця Крилова вулиця — Юзефа Крашевського вулиця Орловська вулиця — Орловська вулиця Восьмого березня узвіз — Віктора Скаржинського узвіз Леваневського тупик — Толвінського провулок Маріїнська вулиця — Омеляновича-Павленка вулиця Олександра Матросова провулок — Валерія Лобановського провулок Льва Толстого площа — Менделе Мойхер-Сфоріма площа Черепанових 2-й провулок — Резервний провулок Віри Фігнер вулиця — Буковецького вулиця Кибальчича вулиця — Луїджі Іоріні вулиця

Ранее «Одессккая Жизнь» рассказывала, что известная улица на поселке Котовского в Одессе сменит название.

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