Новости Одессы и Одесской области

В Одессе началось обсуждение переименования еще 39 улиц

В Одессе началось обсуждение переименования еще 39 улиц

Проводятся консультации с общественностью в форме электронного обсуждения по переименованию топонимических объектов Одессы.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Предоженные варианты новых названий учитывают рекомендации Историко-топонимической комиссии при Исполнительном комитете Одесского городского совета (заседание от 20 июля 2023 года),

Электронное обсуждение проводится с 02 сентября до 10.00 01 октября 2023 года на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин»: citizen.omr.gov.ua в специальном электронном сервисе «Общественное обсуждение». Процесс электронного обсуждения отображается в электронном сервисе в режиме реального времени.

К участию в электронном обсуждении допускаются члены территориального общества г. Одессы, которые на момент обсуждения достигли восемнадцати лет и место жительства которых зарегистрировано / задекларировано на территории г. Одессы.

Электронный сервис «Общественное обсуждение» общедоступн и предполагает создание личного онлайн-кабинета для осуществления процедуры электронного обсуждения.

Для создания онлайн-кабинета на вебпортале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной аутентификации пользователя в сервисе электронной аутентификации интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA с помощью квалифицированной электронной подписи (на файловой, облачной или других защищенных носителях), сервиса Действие. НБУ и т.п. и заполнение на вебпортале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:

  • дата рождения;
  • адрес места жительства;
  • контактные данные для связи с пользователем (электронная почта, мобильный телефон).

Электронное обсуждение проводится по каждому объекту топонимики отдельно путем выбора ответа «Да» / «Нет» в специальной форме, которая предусматривает внесение обоснованного замечания (по желанию пользователя).

Список улиц, для которых предложены новые названия:

  1. Авдєєва-Чорноморського вулиця — Одеської громади вулиця
  2. Академіка Вавілова вулиця — Сергія Єфремова вулиця
  3. Академіка Вільямса провулок — Карпенка-Карого провулок
  4. Гаршина вулиця — Давида Бурлюка вулиця
  5. Гаршина провулок — Соні Делоне провулок
  6. Глазунова вулиця — Ніковського вулиця
  7. Дмитрія Донського вулиця — Дмитріївська вулиця
  8. Дмитрія Донського провулок — Лазурського провулок
  9. Новгородська вулиця — Михайла Жука вулиця
  10. Новгородський провулок — Дворникова провулок
  11. Петрашевського вулиця — Леся Курбаса вулиця
  12. Тимірязєва вулиця — Айвазовського вулиця
  13. Шолохова провулок — Волокидіна провулок
  14. Суворовська 1-ша вулиця — Петра Біциллі вулиця
  15. Суворовська 2-га вулиця — Бардаха вулиця
  16. Суворовська 3-тя вулиця — Миколи Пильчикова вулиця
  17. Суворовська 4-та вулиця — Йосипа Фішера вулиця
  18. Суворовська 5-та вулиця — Цесевича вулиця
  19. Суворовська 6-та вулиця — Баринштейна вулиця
  20. Суворовська 7-ма вулиця — Євгена Крамаренка вулиця
  21. Суворовська 8-ма вулиця — Володимира Антоновича вулиця
  22. Суворовська 9-та вулиця — Лазурського вулиця
  23. Суворовська 10-та вулиця — Олександра Богомольця вулиця
  24. Суворовська 11-та вулиця — Яна Длугоша вулиця
  25. Суворовська 12-та вулиця — Юрія Кондратюка вулиця
  26. Суворовська 13-та вулиця — Миколи Костомарова вулиця
  27. Суворовська 14-та вулиця — Марка Крейна вулиця
  28. Суворовська 15-та вулиця — Скліфосовського вулиця
  29. Державіна вулиця — Глаубермана вулиця
  30. Крилова вулиця — Юзефа Крашевського вулиця
  31. Орловська вулиця — Орловська вулиця
  32. Восьмого березня узвіз — Віктора Скаржинського узвіз
  33. Леваневського тупик — Толвінського провулок
  34. Маріїнська вулиця — Омеляновича-Павленка вулиця
  35. Олександра Матросова провулок — Валерія Лобановського провулок
  36. Льва Толстого площа — Менделе Мойхер-Сфоріма площа
  37. Черепанових 2-й провулок — Резервний провулок
  38. Віри Фігнер вулиця — Буковецького вулиця
  39. Кибальчича вулиця — Луїджі Іоріні вулиця

Ранее «Одессккая Жизнь» рассказывала, что известная улица на поселке Котовского в Одессе сменит название.

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