В Одессе началось обсуждение переименования еще 39 улиц

Проводятся консультации с общественностью в форме электронного обсуждения по переименованию топонимических объектов Одессы.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Предоженные варианты новых названий учитывают рекомендации Историко-топонимической комиссии при Исполнительном комитете Одесского городского совета (заседание от 20 июля 2023 года),
Электронное обсуждение проводится с 02 сентября до 10.00 01 октября 2023 года на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин»: citizen.omr.gov.ua в специальном электронном сервисе «Общественное обсуждение». Процесс электронного обсуждения отображается в электронном сервисе в режиме реального времени.
К участию в электронном обсуждении допускаются члены территориального общества г. Одессы, которые на момент обсуждения достигли восемнадцати лет и место жительства которых зарегистрировано / задекларировано на территории г. Одессы.
Электронный сервис «Общественное обсуждение» общедоступн и предполагает создание личного онлайн-кабинета для осуществления процедуры электронного обсуждения.
Для создания онлайн-кабинета на вебпортале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной аутентификации пользователя в сервисе электронной аутентификации интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA с помощью квалифицированной электронной подписи (на файловой, облачной или других защищенных носителях), сервиса Действие. НБУ и т.п. и заполнение на вебпортале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- контактные данные для связи с пользователем (электронная почта, мобильный телефон).
Электронное обсуждение проводится по каждому объекту топонимики отдельно путем выбора ответа «Да» / «Нет» в специальной форме, которая предусматривает внесение обоснованного замечания (по желанию пользователя).
Список улиц, для которых предложены новые названия:
- Авдєєва-Чорноморського вулиця — Одеської громади вулиця
- Академіка Вавілова вулиця — Сергія Єфремова вулиця
- Академіка Вільямса провулок — Карпенка-Карого провулок
- Гаршина вулиця — Давида Бурлюка вулиця
- Гаршина провулок — Соні Делоне провулок
- Глазунова вулиця — Ніковського вулиця
- Дмитрія Донського вулиця — Дмитріївська вулиця
- Дмитрія Донського провулок — Лазурського провулок
- Новгородська вулиця — Михайла Жука вулиця
- Новгородський провулок — Дворникова провулок
- Петрашевського вулиця — Леся Курбаса вулиця
- Тимірязєва вулиця — Айвазовського вулиця
- Шолохова провулок — Волокидіна провулок
- Суворовська 1-ша вулиця — Петра Біциллі вулиця
- Суворовська 2-га вулиця — Бардаха вулиця
- Суворовська 3-тя вулиця — Миколи Пильчикова вулиця
- Суворовська 4-та вулиця — Йосипа Фішера вулиця
- Суворовська 5-та вулиця — Цесевича вулиця
- Суворовська 6-та вулиця — Баринштейна вулиця
- Суворовська 7-ма вулиця — Євгена Крамаренка вулиця
- Суворовська 8-ма вулиця — Володимира Антоновича вулиця
- Суворовська 9-та вулиця — Лазурського вулиця
- Суворовська 10-та вулиця — Олександра Богомольця вулиця
- Суворовська 11-та вулиця — Яна Длугоша вулиця
- Суворовська 12-та вулиця — Юрія Кондратюка вулиця
- Суворовська 13-та вулиця — Миколи Костомарова вулиця
- Суворовська 14-та вулиця — Марка Крейна вулиця
- Суворовська 15-та вулиця — Скліфосовського вулиця
- Державіна вулиця — Глаубермана вулиця
- Крилова вулиця — Юзефа Крашевського вулиця
- Орловська вулиця — Орловська вулиця
- Восьмого березня узвіз — Віктора Скаржинського узвіз
- Леваневського тупик — Толвінського провулок
- Маріїнська вулиця — Омеляновича-Павленка вулиця
- Олександра Матросова провулок — Валерія Лобановського провулок
- Льва Толстого площа — Менделе Мойхер-Сфоріма площа
- Черепанових 2-й провулок — Резервний провулок
- Віри Фігнер вулиця — Буковецького вулиця
- Кибальчича вулиця — Луїджі Іоріні вулиця
Ранее «Одессккая Жизнь» рассказывала, что известная улица на поселке Котовского в Одессе сменит название.
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