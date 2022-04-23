Куда сегодня можно уехать из Одессы на поезде?

Расписание опубликовал официальный телеграм-канал Одесского городского совета «Одесса. Официально».

Всего из Одессы сегодня отправится 7 рейсов. Отменим, что все они регулярные. Эвакуационных бесплатных рейсов на 23 апреля не запланировано.

Сегодня, 23 апреля, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:

#8 Одесса-Харьков — 22:25 #12 Одесса – Львов – 21:31 #26 Одесса — Рахов — 14:15 #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22 #92 Одесса — Славянск — 17:14 #106 Одесса-Киев -22:03 #118 Одесса — Измаил — 23:23