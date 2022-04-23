Куда сегодня можно уехать из Одессы на поезде?

Предлагаем вашему вниманию расписание поездов, отправляющихся 23 апреля с Одесского железнодорожного вокзала.
Расписание опубликовал официальный телеграм-канал Одесского городского совета «Одесса. Официально».
Всего из Одессы сегодня отправится 7 рейсов. Отменим, что все они регулярные. Эвакуационных бесплатных рейсов на 23 апреля не запланировано.
Сегодня, 23 апреля, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:
- #8 Одесса-Харьков — 22:25
- #12 Одесса – Львов – 21:31
- #26 Одесса — Рахов — 14:15
- #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22
- #92 Одесса — Славянск — 17:14
- #106 Одесса-Киев -22:03
- #118 Одесса — Измаил — 23:23