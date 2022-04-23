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Зачем в россии снова заговорили про захват Одессы и коридор в Приднестровье?

Зачем в россии снова заговорили про захват Одессы и коридор в Приднестровье?

Вчера в министерство обороны оккупантов заявили о планах захвата Юга Украины с выходом в Приднестровье. Эти хотелки оккупантов неосуществимы, зачем же они вновь их озвучили?

Ситуацию прояснил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем телеграм-канале.

Началось все с заявления и.о. командующего войсками центрального военного округа рф Миннекаева: «Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснений русскоговорящего населения».

Понятно, что занять Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую области, Одесскую области и тем самым лишить Украину выхода к морю и выйти к границам Молдовы – это голубая мечта рашистов.

Смущает только фигура того, кто озвучил эти планы. О Миннекаеве коллеги говорят: «у него одна извилина, и та поперек задницы». Вероятно, генералу поручили выступить с таким заявлением. Не удастся ее реализовать – Миннекаева не жалко.

Оно и понятно, нет никаких предпосылок для военного успеха россии на Юге Украины. И тогда встает вопрос, зачем было делать это заявление именно сейчас?

Сергей Братчук поясняет: это сделано «чтобы напугать правительство Молдовы, через территорию которой идет большой объем военных и гуманитарных грузов в Украину. Похоже, в министерстве обороны РФ решили, что для прекращения поставок через Молдову достаточно будет угрожать спасением русскоязычного населения в Приднестровье».

Заодно спикер Одесской ОВА рассказал, как на такие заявления реагировать украинцам: «А никак. Просто е#шить россиян на каждом сантиметре украинской земли!»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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