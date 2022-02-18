Как почистить серебро в домашних условиях?

Серебро со временем тускнеет. И хотя оно не требует какого-то тщательного ухода, время от времени его нужно чистить, чтобы восстановить первоначальный блеск.

Давайте разберемся, как почистить серебро, чтобы оно сверкало.

Почему серебро темнеет?

Чистое серебро практически не темнеет. Но ювелирные изделия и столовые приборы не бывают на 100% серебряными. Этот металл слишком мягкий и легко деформируется. Чтобы сделать его прочнее и долговечнее используют состав 92,5% чистого серебра и 7,5% меди. Вы могли видеть число 925 на украшениях, его еще называют пробой — оно означает процентный состав серебра.

Медь делает состав склонным к потемнению. Это происходит, когда серебро вступает в контакт с частицами серы в воздухе, образуя сульфид серебра серовато-черного цвета. По мере накопления, на изделии появляется темный налет.

Кроме того, украшения контактируют с телом человека. Химический состав выделяемого пота зависит от пищи, лекарств и состояния здоровья. Вступая в реакцию с серебром, естественные выделения человека могут привести к образованию темного налета.

Как можно почистить серебро?

Лучше не пользоваться кислотами и химическими растворами. Уксус, нашатырный спирт, средства для мытья посуды, зубная паста и вода с лимоном могут привести к образованию ямок на серебре.

Относительно безопасный способ почистить серебро — с помощью фольги. Вам понадобятся:

пластиковый контейнер

алюминиевая фольга

1 стакан кипятка

1 столовая ложка соды

1 чайная ложка соли

Постелите фольгу на дно контейнера, блестящей стороной вверх. Добавьте в стакан кипятка соду и соль. Хорошенько перемешайте.

Поместите украшения или столовые приборы в контейнер, убедитесь, что они касаются фольги. Залейте серебро раствором соды и соли. Произойдет электрохимическая реакция, вы увидите пузырьки. Побочный эффект от этой процедуры — неприятный запах. Это сера в сульфиде серебра вступает в реакцию с молекулами алюминия в фольге.

Прямо на ваших глазах серебро должно стать блестящим, а фольга наоборот — покроется коричневым налетом. Промойте изделия под струей холодной воды и высушите.

Как правильно ухаживать за серебром, чтобы оно не потемнело?

Храните каждое украшение из серебра в отдельном мешочке из фланели. Пользуйтесь шкатулками с плотно закрывающейся крышкой, чтобы ограничить доступ воздуха. Всегда убирайте столовое серебро в шкаф, не оставляйте его на столешнице.

Положите небольшой кусок мела в шкатулку со своими украшениями или в ящик со столовым серебром. Он будет поглощать влагу и защитит изделия от потускнения. Старайтесь не хранить серебро во влажных помещениях.

Надевайте свои украшения только после применения парфюма. Когда вы «пшикаете» на себя духами, то душистые вещества и красители прилипают к серебру. Из-за этого оно может быстрее темнеть. Не надевайте кольца до тех пор, пока крем для рук полностью не впитается.

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Фото: Organized Home, Pop Sci

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