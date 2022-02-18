День радио по-одесски: воспоминания и истории команды Украинского радио Одесса (+конкурс)

Ко Всемирному дню радио, отмечаемому 13 февраля, журналисты и редакторы Украинского радио Одесса вспомнили историю Одесского радио. Как начинали работать, как уважают коллег и как им работать сегодня и что для них есть радио.

Общественное Одесщины – самый большой вещатель в регионе. Команда Украинское радио Одесса создает радио-контент по стандартам журналистики, а также овладела новыми форматами работы. Среди своих главных задач видит развитие у радиослушателей привычки соблюдать информационную гигиену.

«Радио – это любовь с первой электромагнитной волны»

Диана Попкова, редактор Украинского радио Одесса. Руководитель редакции. Ведет ток-шоу «Вечерняя студия» (каждодневная в 17.20), межрегиональный проект «После фронта» (каждое последнее воскресенье в 17.10), рубрики «В защиту Отчизны», «Добро в действии», «Гражданское общество»

Малышом слушала пластинки с аудиосказками. Отец на фоне слушал (до сих пор слушает!) передачи первого канала Украинского радио и другого — радио «Луч». На 5-м курсе я остановила свой взгляд на знакомом мне с детства радио. Директор Владимир Немытый дав прочесть текст и серьезно так сказав: «Теперь, если к нам не вернешься, я найду тебе по голосу даже в Канаде!». Наверное, такая детская радость причастности к радио становится энергией, которая двигает вперед».

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Ирина Сечковская, культурный обозреватель Украинского радио Одесса. Ведет авторские проекты «Тема с вариациями» (понедельник, вторник в 20.20), «Культурный код» (воскресенье, 20.10), «Одесский Парнас» (суббота, воскресенье, 12.10), рубрики «Крылья культуры», «ЭкоПаль». Пришла на Областное радио внештатной корреспонденткой в ​​1978 году. После пришла работать в штат художественной редакции и осталась на радио навсегда

Люблю именно радио (наверное, потому, что музыковед и мир воспринимаю прежде всего ушами, а уже потом глазами), за десятилетие работы овладела, кажется, все радиожанры — от коротенькой информации в новостях до радиоспектаклей, большинство радио-профессий — от принтера до звукорежиссера. Считаю свою работу до сих пор самой интересной на свете». * * * * *

Геннадий Степаненко, редактор Украинского радио Одесса. Ведет ток-шоу «Вечерняя студия» (каждодневная в 17.10), автор спецпроекта «Виртуальный музей Одесского радио» и подкаста «Фабрика звуков», рубрик «Экспертный ликбез» и «Нечужие в родной стране». Его знакомство с удивительным миром радио началось еще в ясельном возрасте

Особенно не давало покоя вопрос сигналов точного часа, известных радиослушателям всех поколений. Никто не мог мне объяснить, почему последний, шестой сигнал, имеет разную протяженность в течение суток. Шли годы, уже как радиожурналисту мне пришлось пережить изумление, когда узнал, какое отношение имеет радио к мелодии курантов, звучащей на Думской площади, и к «Реквиему» у памятника Неизвестному матросу в Одессе!».

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Елена Халилова, редактор и ведущая новостей на Украинском радио Одесса. Ведет информационные выпуски ежедневно в 12.40 и 17.10, авторскую передачу «Радийный моцион», рубрику «Нечужие в родной стране». На радио попала, когда было 10-12 лет

Мама взяла меня с собой на работу. Это были 90-е. Ее коллега Геннадий Степаненко пригласил меня в студию послушать, как он вживую ведет эфир. В первый раз я заняла место в уголке, стараясь не дышать даже. А потом подкупила его цукерками, чтобы он снова брал меня в студию. Тогда я влюбилась в радио и решила стать радиоведущей — и я уже 16 лет здесь».

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Наталья Железогло, звукорежиссер, обеспечивает эфир, украшает радиопередачи, работает над подкастами и передачами в формате «театр перед микрофоном», создает рубрику «Радиопутешествия», а также выступает дублером ведущей новостей на радио

Почему-то те радийные коридоры на Троицкой очень поразили меня. Я так хотела туда вернуться и проходить там практику, что в ту же ночь мне приснилось радио, и я — работница этого радио. Практику в том году, как и в следующем, я проходила на вожделенном мной радио, а весной 2003 года начала работать официально».

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Светлана Стрельцова, редактор Украинского радио Одесса. Ведет ток-шоу «Радиодень» (каждодневная, 12.10), авторский проект «Ключ понимания» (каждую субботу в 20.10), рубрику «Моя суперсила» (суббота, неделя в 17.40). Автор эксклюзивного радиоблога «Лайфхаки незрячей мамы». Попала на радио из-за предложения знакомой девушки

За семь лет работы постоянно собственный опыт как-то вплетается в эфиры. Так случилось с «Лайфхаками незрячей мамы», где я откровенно делилась историями по воспитанию сына Андрюши. Люблю свою работу за окружающих меня коллег за эфиры, автографы и фотографии с корифеями, блоггерами и небезразличными людьми в своем деле любого направления».

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Людмила Коллер, редактор Украинского радио Одесса. Ведет ток-шоу «Радиодень» (каждодневный в 12.10), «Радиоджем» (суббота и воскресенье в 12.20), рубрику «Актуально сегодня» и «Урок ответственности»

Радио лично для меня — это о жизни, которая бурлит вокруг, и ты вместе с ней, подхваченный магией звука, несешься на волнах важной общественно-политической миссии. Радио – это любовь с первой электромагнитной волны».

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Любовь Сивокобыловская, работала на радио с 1982 по 2018 год. Пришла работать секретарем, а затем перешла в фонотеку.

Тогда радио было одно, а говорило на три области. Фонотека была большая – поступления из Киева и наши собственные записи. Для перезаписи музыки приходили люди всех возрастов.

В 1991 году я перешла к звукооператорам. Монтировали многие интересные передачи, радиопостановки. Передачи на разных языках: «Актуалитец» — на молдавском, «Ана тарафы» — на гагаузском, «Роден край» — на болгарском, «Чудо-слово» — на украинском. А еще были и «В концертных залах», «Благая весть», «Люди моего края», «Туристическими тропами» и многие другие. Некоторые из них хранятся в радиофонде».

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Александр Городилов, с 1999 по 2009 год работал ведущим, комментатором, старшим редактором редакции радиовещания.

На радио я пришел еще в 1999 году. Тогда на базе областного радио работала FM-радиостанция «Радио на Троицкой». Отлично помню тот день. Все мои представления о современном радио разбились о входную дверь очень «совкового» учреждения. Сколько себя помню, «Говорит Одесса…» с утра и вечера. И образ «нашего Левитана» Вадима Сочинского, его сменщицы Елены Назарко, журналистов и комментаторов Василия Борецкого и Леонида Дениска. И здесь все так максимально просто, конечно даже бедно…».

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Иван Шевчук, с 1993 по 2007 год работал на радио, с 2001 по 2007 год — на должности главного редактора

Люди — это единственное, что хочется вспоминать еще через 15 лет с тех пор, как оставил радио. Не благодаря, а вопреки они готовили программы, которые не стыдно транслировать и не стыдно слушать. На старенькой технике, при полном отсутствии стимулов к профессиональному мастерству. На одних представлениях о приличном обращении в эфире. На одном только желании делать свое дело хорошо. Просто потому, что в начале и конце программы ты называешь свое имя».

Справка «ОЖ»

Украинское радио — самая большая FM-сеть и самое популярное разговорное радио страны с охватом огромного количества радиослушателей. Программы Украинское радио Одесса можно слушать на сайте филиала и в мобильном приложении suspilne.radio и, конечно, в прямом эфире на приемниках:

Одесса — 91,4 FМ;

Болград — 105,7 FМ;

Большая Михайловка — 104,5 FМ;

Кодыма – 102,6 FМ;

Подольск — 103,6 FМ;

Рени — 105,9 FМ;

Тарутино — 99,2 FМ;

Захаровка — 102,1 FМ;

Каменское (Арцизский район) — 103,3 FМ

Внимание, конкурс!

В праздничный день советники решили подготовить викторину для поклонников. Все ответы можно найти, прослушав эпизоды подкаста Фабрика звуков, который подготовили редактор Геннадий Степаненко и звукорежиссер Наталья Железогло.

Вопросы викторины:

Когда началось регулярное вещание Одесского областного радио и по какому адресу содержалась первая редакция?

В какие годы в Одессе действовал «Радиотеатр» при областном радиокомитете?

Одесское облрадио — единственная радиостанция Украины, награжденная боевой медалью. Какая это медаль?

Назовите год и месяц, когда Одесса возобновила радиовещание после освобождения области от немецко-румынских оккупантов.

Назовите адрес дома, откуда областное радио транслировало свои передачи в течение 70 лет.

Ответы присылайте в редакцию газеты «Одесская жизнь» по адресу: 65058, г. Одесса, ул. Маршала Говорова, 2, офис 314.

Конкурс действует до 28 февраля включительно.

Путем жеребьевки среди правильно ответивших читателей мы выберем трех победителей.

Им команда Украинского радио Одесса предоставит призы:

праздничный набор;

два билета в Музкомедию;

два билета в Театр на Чайной.

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