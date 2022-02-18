К нам едет президент: Зеленский собрался в Одессу на футбол – источник

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Одессу 27 февраля 2022 года с рабочим визитом.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источник в облгосадминистрации.

По данным источника, глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных 90-летию создания Одесской области, а также намерен присутствовать на футбольном матче между одесским «Черноморцем» и ФК «Мариуполь», который начнется в 19:30 в парке Шевченко.

Отметим, что официальная информация о предстоящем визите президента в Одессу на данный момент отсутствует.

«Одесская жизнь» о предыдущих визитах Зеленского:

Фото Украинской правды

Цей матеріал також доступний українською