К нам едет президент: Зеленский собрался в Одессу на футбол – источник

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Одессу 27 февраля 2022 года с рабочим визитом.
Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источник в облгосадминистрации.
По данным источника, глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных 90-летию создания Одесской области, а также намерен присутствовать на футбольном матче между одесским «Черноморцем» и ФК «Мариуполь», который начнется в 19:30 в парке Шевченко.
Отметим, что официальная информация о предстоящем визите президента в Одессу на данный момент отсутствует.
«Одесская жизнь» о предыдущих визитах Зеленского:
- Президент Зеленский прибыл в Одессу: подробности визита;
- Зеленский собрался с визитом в Одесскую область;
- Зеленский может посетить Одессу в День военно-морских сил, – СМИ.
Фото Украинской правды
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