Як відзначали свято бессарабських болгар у селі Петрівськ

“Тут староста не потрібен, адже люди самі господарі”

Цього року День бессарабських болгар відзначили і у селі Петрівськ (колишній Петросталь) Бессарабської громади. Це село, де живуть працьовиті, дружні, гостинні болгари, пращури яких наприкінці ХІХ сторіччя переселилися з Молдови.

Не секрет, що у різних селах болгарам притаманні свої риси характеру, напевне, залежно від місцевості, з якої переїхали їхні пращури. Наприклад, у Бессарабській громаді болгари з Виноградівки – діловиті та прагматичні, з Вільного – волелюбні, енергійні, з Рівного – творчі й відкриті, з Євгенівки Бородінської громади болгари більш терплячі, розважливі. А болгари Петрівська – добродушні, працьовиті та завжди допомагають рідному селу.

Кожен ранок мешканців села, незалежно від віку, починається з підмітання біля подвір’я на вулиці. Недарма Петрівськ в обласних та районних конкурсах «З санітарного порядку і благоустрою» завжди посідав перші місця – це надзвичайно охайне і чисте село, про яке кажуть: «Там староста не потрібен, там люди самі господарі».

Без частування не відпустять

А які бабусі живуть у Петрівську! У шафі кожної з них обов’язково є болгарське національне вбрання, яке вони одягають на свята. До речі, тут святкують усі народні свята – день Івана, день Георгія Побідоносця, Бабіндень, Дмитрів день, початок жнив тощо. Тут зберегли і чудові виноградники – товариство «Петросталь» має найбільші площі виноградників у Бессарабській громаді. Але про виноградарство петрівців ми розповімо в одній з наступних публікацій.

Щодо гостинності місцевих жителів, то якщо ви до когось завітали – без частування вас не відпустять. Отже, де ж іще відзначати День бессарабських болгар, як не тут?

Болгарські пісні й танці лунали цілий день

29 жовтня Петрівськ зустрічав гостей. У фестивалі болгарського танцю та болгарських пісень взяли участь найкращі колективи Тарутинщини, Баннівки, Василівки, Твардиці (Молдова).

На святі було багато почесних гостей, добрих привітань, нагороджень представників культури. А головне – яскраві виступи.

Вражали номерами танцювальний колектив «Твардішка младост» з Твардиці, народний танцювальний колектив «Везражданє», народна вокальна група «Роден край» з Петрівська, народний танцювальний колектив «Натхнення» з Вільного, народний вокальний колектив «Златогласці» з Рівного, народний танцювальний колектив «Азалія» і народний фольклорний колектив «Гюльмянка» з Ярового, народний танцювальний колектив «Непоседи» і вокальний колектив «Георгіна» з Виноградівки, кукерська група «Басма» з Баннівки, народний танцювальний колектив «Росна кітка» з Василівки, народний танцювальний колектив «Талісман» і народний аматорський колектив «Надія» з Бессарабського.

Спонсорами свята стали аграрії Володимир Маслєнков, директор сільгосппідприємства «Зоря», і Петро Ламбов, директор товариства «Петросталь». Організували все колектив старостинського округу під керівництвом старости Сергія Бугора, підприємці, колектив Будинку культури, прості мешканці. Учні Петрівського ліцею та їхні батьки під керівництвом директорки ліцею Ірини Парлікової влаштували благодійний ярмарок, збір коштів з якого пішов на потреби ЗСУ. Домашній хліб, олію з місцевої олійниці, домашні смаколики розкупили за годину.

Після фестивалю за великим столом зібралися близько 150 гостей. Всі залюбки смакували національні страви, приготовлені гостинними господарями свята.

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