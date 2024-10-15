Болгарские традиции на юге Одесской области: о селе Банновка, где есть все для счастливой жизни

Село Банновка расположено в Болградском районе. Оно было основано болгарскими переселенцами два века назад, но и сегодня его жители сохраняют болгарские традиции и любовь к родным корням, которые уже прочно переплелись с украинскими. Здесь родился известный болгарский военный деятель — генерал Иван Колев, который учился в Болградской гимназии и впоследствии принимал активное участие в освобождении и развитии Болгарии и получил славу выдающегося полководца. Сегодня в Банновке проживает около 700 человек, и каждый житель славится своим трудолюбием и мастерством.

Здесь встречают с бокалом вина

Путь от виноградной лозы до готового вина долгий и трудный, и сегодня мы пройдем его вместе с замечательными людьми, которые родились и выросли в Банновке и делают все, чтобы прославлять свой род и землю, на которой живут. Ведь попала я в Банновку в самый разгар сбора урожая. И встретили меня, конечно же, с бокалом вина.

— А что за вино, прошлогоднее? — спрашиваю у местного жителя Дмитрия Бочева, который угощал меня.

— Да, это вино прошлогоднего урожая. Оно сделано по старому методу и очень вкусное. Этим вином угощаем наших друзей и всех гостей. Мы довольны прошлогодним урожаем и надеемся, что в этом году он также будет замечательным.

— Вы позовете друзей, соседей на помощь?

— Да, конечно. Мы каждый год приглашаем помощников. Они помогают, а потом мы их угощаем и благодарим за работу. И также помогаем.

— И радуетесь своим трудовым осенним будням.

— Обязательно. На здраве (на здоровье)! Будьмо!

На «Меджию» здесь ходят, как на праздник

У болгар до сих пор сохранилась очень важная и полезная традиция — «меджия». Если хозяин начинает какое-то большое дело, всегда зовет на помощь соседей — и они с радостью приходят. А в Бановцы приходят с приподнятым настроением, как на праздник, чтобы работа шла на лад.

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— Сколько себя помню, я всегда помогал отцу собирать виноград. У нас были виноградники не только возле дома, но и в поле. Но из-за общей борьбы с пьянством — то есть «сухого закона» — большие плантации винограда были выкорчеваны. Однако дома мы с папой постоянно сажали новые кусты, делали обрезку, прополку, опрыскивание, подкормку. У нас установлено капельное орошение. Если нет дождя, то поливаем. Сегодня огород у меня небольшой, поэтому следить не так уж и трудно, чтобы там был порядок, — рассказывает Дмитрий.

«Работаем и поем, ведь душа поет»

— У нас такая традиция: когда собираем виноград у себя, к нам приходят помощники, а когда собирают соседи, то мы помогаем им. Мы стараемся поддерживать друг друга и при этом еще и поем. И делаем это с большим удовольствием. Когда трудно, нельзя думать о плохом, надо думать о хорошем — и тогда душа будет петь. Песня действительно помогает!» — присоединилась к беседе одна из помощниц Дмитрия Ксения Челибийская и вместе со своими подружками начала собирать виноград и петь.

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Когда все вместе хорошо поработали и попели старинных песен, женщины рассказали о важной миссии, которую они выполняют под руководством директора Банновского Дома культуры Жанны Пундевой.

— Мы объединены в коллектив, который называется «Берегиня». Поем украинские и болгарские песни. Нам это очень нравится и приятно, что Жанна Ивановна приглашает нас участвовать в самодеятельности.

Что такое «больное» вино и как оно может оздоровить?

Пока женщины собирают виноград, мужчины пропускают его через дробилку, а затем через пресс.

— Давим виноград, чтобы из него вышел весь сок. Так делали мой дед, мой отец, а теперь и я — из года в год. Солнце делает свое дело, но чтобы вырос хороший виноград, приходится прилагать много усилий. Когда нет дождя, мы его поливаем, а при необходимости — опрыскиваем. Раньше можно было обойтись без этого ухода, но сегодня виноград часто болеет и его надо спасать, — объясняет Дмитрий Бочев.

А потом нужно проверить, сладкий ли получается сок. Иногда, когда осень дождливая, виноградный сок недостаточно сладкий, тогда к нему надо добавлять сахар. Иначе вино не будет качественным. Делает это обычно хозяин.

— Проверим, сладкий ли в этом году сок. По вкусу вроде бы достаточно, но надо знать точно. Проверим старым дедовским методом. Татьяна, принеси куриное яйцо. А теперь опускай его в ведро. Посмотрим, не утонет ли оно. Если яйцо всплывет так, что его будет видно на размер 5-гривневой монеты, то сахаристость сока в норме. Сладкий сок сейчас — это залог вкусного вина в будущем, — объясняет Дмитрий.

Проверка таким старинным методом показала, что с сахаром все в порядке. Итак, сок можно заливать.

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— Наливаем сок в галлоны, где он начинает бродить. На седьмой день обычно пробуем вино впервые. Это вино называется «больным», хотя оно имеет оздоровительный эффект и хорошо очищает кишечник. А на сороковой день вино становится идеальным. Тогда мы снова открываем галлон и пробуем. Приходят соседи, жена запекает утку с капустой и начинаем праздновать. Этим вином мы угощаем самых близких людей. Для нас вино — главный атрибут в доме. Мы его употребляем ежедневно, но в меру, за обедом или ужином, — рассказывает хозяин.

— Наше вино вкусное, мы его пьем для здоровья, аппетита и хорошего настроения. А для здоровья — это один 200-граммовый стакан в день. Это не много, — подхватывает разговор 75-летняя Ксения Челибийская.

А тогда, когда виноград собран и сок залит по бочкам, можно садиться за стол, есть, общаться и петь.

В Банновке есть все, только в одном экземпляре

— Что такое Банновка? Здесь есть все, что и в городе, только в одном экземпляре — одна школа, один садик, одна почта и один банк. Село небольшое, впрочем, здесь есть все необходимое. У нас есть предприятие, производящее молочную продукцию: кефир, сметану, сливки, сыры. В Банновке есть настоящие мастера своего дела: столяры, сварщики. У нас есть все для счастливой жизни. Лишь бы война закончилась, и наши дети вернулись домой. На сегодня 17 наших ребят на фронте, двое пропали без вести, один боец вернулся домой с ампутированной ногой. Мы его поддерживаем, как и всех наших военных, помогаем Вооруженным силам Украины. Сейчас это очень важно, — рассказал нам староста села Виктор Генчев.

Посетила я и в местный Дом культуры

— Это наше сердце, наша душа. Здесь собраны вещи, которые мы любим и сохраняем для будущих поколений. Нам помогают все жители села. Они приносят прекрасные старинные вещи, простыни, вышитые цветами. Мы решили, что наш народный ансамбль «Болгарская роза» будет выступать в красивых старинных костюмах, и начали превращать эти вышивки в аутентичные наряды. Я очень благодарна всем людям за то, что они приносят ткани, вышивки, кружева, которые сохранились от их бабушек. Они знают, что мы дадим этим вещам новую жизнь, — рассказала директор Банновского Дома культуры Жанна Пундева.

Так появились сценические костюмы вокального ансамбля. Все женские рубашки пошиты из старинных простыней ручной работы.

— Посмотрите, какие красивые вышивки делали наши прабабушки! И все разные, оригинальные, таких больше нет нигде, — поделилась Жанна.

Вот так старые простыни превращаются в современные костюмы, сладкий сок — во вкусное вино, а жизнь в целом — в нечто осмысленное и приятное. Секрет этого банновского колдовства прост: закатываешь рукава и работаешь, добавляя к работе много любви. Любви к земле, к ремеслу и к людям. И, конечно, старые песни. Они также имеют большое значение.

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