В изысканном платье и без коровы: какой может быть сельская женщина на примере Людмилы Базаджи из Котловины

Перезвоните вечером

Днем наша героиня говорить не могла, попросила перезвонить вечером — у нее очень плотный график. Во-первых, Людмила работает на полставки в сельской библиотеке, и не только принимает читателей, а постоянно проводит тематические встречи, чтения, диспуты, выставки, мастер-классы. Кажется, ни один день в календаре не остается без ее внимания — подбирается литература, готовятся лекции и выставки. Задача библиотекаря и ее коллег — привлечь к чтению как можно больше детей и взрослых жителей села, расширить их кругозор.

Во-вторых, Людмила — руководитель женского вокального ансамбля «Чалы кушу», который работает в Котловинском Доме культуры и носит звание «народный». В его составе — люди разных профессий. Миссия коллектива — представлять гагаузскую культуру в Украине и за рубежом. Коллектив из Котловины периодически выезжает на региональные, областные и международные фестивали.

В-третьих, в свободное от работы время Людмила занимается со своими учениками и ученицами. Она считает своей миссией раскрывать юные таланты, причем не только в Котловине. У Людмилы есть ученики в Киеве, Одессе и даже за границей, с которыми она занимается дистанционно.

Хорошо, что пришел!

Молодой педагог Роман Казани рассказывает, что с детства любил петь, но делал это только дома, потому что очень стеснялся.

Людмила знала о природном даре парня и настояла на том, чтобы он пришел к ней на урок — попробовать себя.

«Хорошо, что пришел!» — теперь говорит Роман, потому что его жизнь наполнилась интересными событиями. Только в этом году он принял участие в четырех международных фестивалях, и небезуспешно: жюри фестивалей European talents и International Odesa festival присудило вокалисту из села Котловина первое место.

Людмила очень радуется успехам своих воспитанников и всегда спешит поделиться хорошими новостями со всем миром через социальные сети: «Моя самая маленькая звездочка вокалистка Анечка Чолак приняла участие в двух международных вокальных онлайн-конкурсах, где заняла второе и первое места. Поздравляю тебя, моя умничка! Ты наша гордость, украшение любого праздника!»

Следующее сообщение: «Вот мы и дождались еще одних результатов международного онлайн-фестиваля-конкурса, где моя вокалистка Вероника Бондарь заняла первое место. В этом году Вероника приняла участие в четырех международных конкурсах, в одном из них заняла второе место, в трех конкурсах — первое место. От всей души поздравляю тебя, моя умничка! Не останавливайся на достигнутом!»

Важно, чтобы звучали мотивирующие слова

Еще одно увлечение Людмилы — создавать видеоклипы. Одевшись в красивый костюм, она проводит съемки среди красоты бессарабской природы. Это бесконечные степи, кручи на берегах самого большого пресноводного озера Украины — Ялпуг, около которого расположена Котловина.

В свои видеоролики Людмила монтирует философские слоганы и мотивирующие слова: «Счастье — это не цель, это путь», «Никогда не позволяй страху принимать за тебя решения», «Цель жизни — научить свое сердце биться в унисон со Вселенной».

Она убеждена, что в наше время важно, чтобы такие слова звучали постоянно.

Песни рождаются по вечерам

Наконец, поздно вечером удалось поговорить с нашей героиней.

— Я знаю, Людмила, что вы пишете песни для себя и многих других исполнителей на гагаузском языке. Но когда, при такой загруженности, вы успеваете заниматься творчеством?

— Обычно новая песня рождается вечером, когда я уже ложусь отдыхать. Приходят какие-то слова, мысли формируются в поэтические строки, я будто слышу мелодию. Тут же записываю, делаю наброски. Потом начинаю с новой идеей работать, пока не доведу ее до завершения. Для меня важно увидеть результат.

— А почему к созданию своих произведений обычно привлекаете партнеров, среди которых поэты и композиторы даже из других стран?

— Так работать всегда интереснее. Не зря говорят, что одна голова хорошо, а две — лучше. Сейчас, например, идет работа над песней «Мир всему миру» на гагаузском языке, которую я недавно написала. Она необычная по своей структуре. Мне помогали два аранжировщика. Когда песня будет записана, начнется съемка видео. Работа большая, командная. Думаю, смогу презентовать песню через два-три месяца.

— Знаю, что недавно вы оборудовали прямо у себя дома студию Studio L&K — с какой целью?

— Я ее создала для детей из семей со скромным достатком, у которых нет возможностей учиться вокалу, особенно сейчас, в период войны. Я готова работать с такими детьми на благотворительной основе. Студия оборудована микрофонами, колонками, микшером — все как положено. Я даю основы вокала. Проводим практические упражнения по дыханию, тренируем дикцию, расширяем вокальный диапазон. Каждому ученику помогаю подобрать свой репертуар, отрабатываем индивидуальный стиль исполнения — чтобы максимально ярко раскрыть личность каждого ребенка.

— Вы всегда подчеркиваете, что вас поддерживает муж. А в чем заключается эта поддержка?

— Я часто выезжаю на культурные форумы. Многие мужчины, особенно в селе, не приветствуют отсутствие хозяйки. А мой муж говорит: «Если ты хочешь и тебе это нравится, то всегда пожалуйста!» Я всегда делюсь с ним своими впечатлениями, радостями и печалями — он всегда выслушивает и поддерживает. В творческой деятельности без спонсоров не обойтись, и мой муж — всегда один из спонсоров. А вообще, многие люди мне помогают, даже друзья из Германии.

— А что для вас участие в фестивалях — это возможность самовыражения, творческая подпитка или стремление к признанию?

— Для меня главное показать миру культуру прекрасного народа — гагаузов, их традиции. Именно поэтому я пишу песни, басни, юморески на гагаузском языке.

— Людмила, а это правда, что изначально вы были не крестьянкой, а горожанкой?

— Да, правда! Я родилась и выросла в городе Вулканешты, что в Республике Молдова. Когда вышла замуж, семь лет с мужем прожили в Одессе. Но моего мужа потянуло на малую родину, в родное село — поэтому пятнадцать лет назад мы переехали в Котловину. Так у меня появился огород, палисадник и птичник. Коровы, правда, нет. Знаете, я очень счастлива, что попала в этот край! Мне в Котловине нравится: здесь гостеприимные люди, которые всегда идут навстречу и каждую новую песню воспринимают на «ура». Село Котловина — благоустроенное, здесь комфортно жить. И в город меня нисколько не тянет.

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