В громадах Одесской области рассказали, как будут отапливать дома этой военной зимой

— Как же я не люблю зиму: опять надо заготовлять дрова, с кем-то договариваться за транспорт, чтобы до калитки довезли. Раньше уголь покупала — немного антрацита, немного каменного, то как-то легче было, меньше дров тратилось. А теперь, чтобы уголь приобрести, надо много денег иметь. Но ничего, мы в селе как-то переживем. Вот за детей переживаю — как они в городе с маленьким ребенком, если не будет света и заодно отопления, жить будут. По телевидению пугают, что зима будет суровая. В крайнем случае ко мне приедут, будем у печки греться, — жалуется моя соседка-бабушка.

Однако протопить один дом — это одно. А как подготовились садики, больницы, школы, библиотеки? Об этом я поговорила с руководителями Бессарабской и Буджакской громад.

Бессарабская община

О состоянии дел рассказала Елена Силоч, заместитель председателя Бессарабской громады:

— Сразу говорю: отставить панику, апокалипсиса не будет. Еще в мае мы приняли распоряжение о подготовке к отопительному сезону, а в начале октября подвели итоги. Замечу, что за лето в частности я посетила все медучреждения, учреждения образования, культуры. Всюду сделана техническая и профилактическая работа, проведены ремонты сетей теплоснабжения, заменены котлы, где это было необходимо, утеплены или заменены окна, отремонтированы крыши.

— Центральная больница и амбулатории (у нас их четыре — в Бессарабском, Серпневом, Виноградовке, Соборном) обеспечены дизельными генераторами. Школы и детские сады дровами и углем сейчас тоже обеспечены. Также в школах есть генераторы на случай отключения света. Предусмотрены уголь и дрова и для домов культуры, библиотек. Заключены договоры по газу для газифицированных заведений. Кроме этого, мы обеспечили все наши коммунальные хозяйства генераторами, чтобы в случае перебоев с электроснабжением была возможность качать людям воду. Так что не так страшен волк, как его рисуют, — заверила Елена Ивановна.

Буджакская громада

Иван Кюссе, председатель Буджакской громады:

— Подготовка к отопительному сезону на завершающем этапе. В детских садах, школах летом были проведены ремонтные и профилактические работы отопительных систем. На первый период углем и дровами они обеспечены. Также уголь и дрова получили больница, ФАПы, амбулатории, сейчас обеспечиваются топливом учреждения культуры. Все коммунальные предприятия имеют генераторы. Своевременно провели тендеры на закупку угля, дров, «горючки» — соляру, бензина.

— Сегодня мы больше озабочены проблемой экономии электроэнергии — наша община много денег платит за свет. Поэтому мы решили заняться изучением вопроса зеленой энергетики. Учитывая, что Ощадбанк сейчас выдает льготные кредиты на установку солнечных батарей, мы решили воспользоваться этой услугой — приобрести солнечные панели и установить их на больших школах, больнице, водонапорных башнях, админзданиях. Это даст автономное электроснабжение и экономию денег в бюджете, — рассказал Иван Георгиевич.

Дрова «кусаются», а уголь в дефиците

Сегодня на «отопительном» рынке чего только нет. Предложений — множество. Для отопления котлов и печей предлагают разнообразные брикеты, дрова, пеллеты, руфы, даже дубовые. Но цены кусаются.

Например, в Бессарабском — складометр (это 0,75 куба) ровненьких колотых дров стоит 2800 гривен с доставкой, в Арцизе — 2500. Больший выбор в Татарбунарах: руф дубовый — десять тысяч тонна, торф — 8500 тонна, дрова метровые — 2300 за куб.

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С углем сложнее: то, что часть шахт сегодня находится на оккупированной территории, ощутимо сказывается на рынке. Известный всем, кто живет в селе, антрацит-семечка стал почти дефицитом. В основном сейчас продается павлоградский уголь каменный, или, как говорят в народе, «пламенный», который стоит от 11200 до 11500 гривен.

В последние годы люди в селе углем почти перестали пользоваться, только дровами, которые обычно покупают в местных лесничествах. Или самовольно вырубают в лесополосах.

Кстати, недавно к нам приехали знакомые из Молдовы, которые, увидев наши посадки, были в восторге: «Вот вы живете роскошно! У вас не посадки, а какие-то джунгли, и вы еще переживаете, где брать дрова! Да у нас уже давно все посадки вырублены». От себя добавлю, что была в прошлом году в Молдове, так и есть: их посадки это дерево — через метр кустик, снова дерево — кустик. Ведь посадки они свои ликвидировали, когда газ подорожал.

У нас же рубить в посадке можно с особого разрешения, иначе нарветесь на штраф. Люди, конечно, умудряются собирать лежак, сушняк, однако большинство обращается к лесникам. Поэтому поговорим с Петром Кичуком, руководителем Буджакского лесничества.

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— С начала войны гражданские не могут ходить в лес, это запрещено. Поэтому не стоит рисковать. Наше лесничество каждый год заготавливает дрова и реализует их людям, причем если в том году куб дров стоил 1900 гривен, то в этом — 1200. Но с доставкой будет где-то на 500 гривен больше, зависит, куда надо везти — бывший Тарутинский район очень большой по протяженности. Вся проблема в доставке, на которую иногда уходит почти половина стоимости самих дров, — рассказал Петр Дмитриевич.

Итак, для крестьян доставка — большая проблема. Подорожание бензина, солярки сделало ее стоимость слишком высокой, поэтому люди выкручиваются, как могут. Ведь «выкручиваться» в нашей стране, особенно за годы войны, люди научились.

Газ не трогать! Это на праздник

Что говорят жители Бессарабской и Буджакской громад — как они надеются пережить зиму?

Елена Михайлюк, поселок Бессарабское:

— Мы экономим газ. Сами живем в многоэтажке, но хорошо, что у нас котел АГВ, поэтому регулируем температуру. Иначе никак, 7,96 гривны за куб — это дорогое удовольствие. Не мерзнем, но дома ходим не в футболках, а в теплой одежде.

Александр Куруч, поселок Соборное:

— Мы так мечтали о газе, что когда его десять лет назад стали проводить в Березино (сейчас Соборное), заплатили кучу денег, но подвели в дом. Но когда он стал стоить больше семи гривен, кроме АГВ сделал еще и твердотопливный котел, поэтому запасаемся дровами и зимой топим именно так. Газ включаем только на праздники. Хотя дрова тоже дорожают.

Екатерина Жирит, село Подгорное:

— Я пенсионерка и имею субсидию, только с каждым годом она меня все меньше спасает. Пенсия маленькая — 3400. Все дорого, ни на что не хватает, постоянно экономлю и экономлю, уже устала. Вот получила субсидию на топливо 12 тысяч — на все купила дрова, надеюсь, зиму протяну. У меня дом большой, но топить буду только одну печь и жить в одной комнате вместе с дочерью.

Константин Шарков, поселок Буджак:

— К вопросу отопления я отношусь очень тщательно. У меня дома котлы на природном газе, твердом топливе и электроотопительная установка. Я сам человек технический, поэтому решил провести эксперимент — вскипятил чайник на газе и на электричестве. Посчитал, что нагреть электричеством один литр воды получается дешевле, чем на газе. Так что пользуюсь дровами и светом. Тем более, что в домах, которые на электрическом отоплении, свет до двух тысяч киловатт стоит 2,64 гривны. Сначала попользуюсь светом, потом на твердое топливо перейду.

Мария Иванова, село Красное:

— Честно говоря, сейчас не знаешь, что к вечеру будет, а вы о зиме спрашиваете. Переживем как-то, только бы все живы были.

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