Адмирал Лазарев: почему улица в Одессе носит имя имперского чиновника

Улица адмирала Лазарева расположена в Малиновском районе и тянется от улицы Степовой до улицы Мечникова. Ранее она назвалась Цыганская, затем была переименована в Малороссийскую. После революции улице присвоили имя левого эсера Петра Лазарева, одного из деятелей Одесской республики. В независимой Украине улица очень ловко сменила название: теперь она стала носить имя адмирала Лазарева — первооткрывателя Антарктиды и командующего Черноморским флотом.

Экспедиция Лазарева открыла Антарктиду

Михаил Лазарев был сыном сенатора и появился на свет во Владимире. Перед самой смертью отец успел отдать сыновей, в том числе и Михаила, в Морской кадетский корпус. В 15 лет Лазарев сдал экзамен на звание гардемарина и в числе лучших учеников был направлен в Великобританию для изучения военно-морского дела. После возвращения на родину он служил на флоте и участвовал в войне 1812 года и русско-шведской войне.

Через год 25-летний Лазарев был назначен командиром фрегата «Суворов», который совершил кругосветное плавание, длившееся три года. Еще через несколько лет Лазарев в качестве командира шлюпа «Мирный» отправился во второе кругосветное путешествие, которое вошло в историю как первая антарктическая экспедиция. Она доказала, что шестой материк, Антарктида, действительно существует, и впервые в истории человечества подошла к шельфовым ледникам шестого континента.

Свое третье кругосветное плавание Михаил Лазарев совершил в 1822 году.

Начал процесс оборудования судов паровыми двигателями

В 1827 году Лазарев участвовал в Наваринском сражении и, командуя кораблем «Азов», уничтожил пять вражеских судов. За мужество он был произведен в контр-адмиралы и награжден сразу тремя орденами — греческим, английским и французским.

Через пять лет прославленный адмирал получил новое назначение — он стал начальником штаба Черноморского флота и портов, а также военным губернатором Севастополя и Николаева. При Лазареве Черноморский флот получил 40 новых судов, а на Черном море был построен первый железный пароход.

Адмирал Лазарев не раз доказывал необходимость оборудования флота кораблями на паровой тяге, однако из-за технической и экономической отсталости империи эта идея так и не была осуществлена. Тем не менее была организована подготовка кадров для службы на паровых судах.

Кроме того, Лазарев был талантливым кораблестроителем и географом. Он создал улучшенный проект кораблей, по которому построили полтора десятка судов, а также наладил работу гидрографического депо, которое издавало карты и атласы Черного моря. Также при нем были построены здания адмиралтейств в Николаеве и Одессе.

Источники: odportal.com.ua, uc.od.ua, hrono.ru, Википедия.

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