История Одессы: два Зеленых градоначальника в одном городе

Одесская история не менее иронична, чем сами одесситы, и порой отпускает шуточки, которые ставят в тупик даже знатоков. Например, было в нашем городе в одно и то же время два градоначальника — практически полных тезки: Павел Алексеевич Зеленой и Павел Александрович Зеленый. Их, случается, путают даже те, кто неплохо знает историю родного города. Попробуем разобраться, кто же из них кто.

Градоначальника любили одесситы и ненавидели журналисты

Если следовать хронологии, то первым возглавил город Павел Алексеевич Зеленой — в 1885 году. Он принадлежал к древнему дворянскому роду, который, как утверждает родословная, дал стране больше адмиралов и генералов, чем прочие дворянские семьи.

Во время Крымской войны Зеленой попал в плен к англичанам, и провел там полгода. В 27 лет стал командиром клипера «Алмаз», плавал к берегам Англии. Он даже сумел повоевать в Америке, поддерживая по просьбе Авраама Линкольна армию северных штатов. Как считают историки, именно это отпугнуло англичан, которые отказались выступить на стороне рабовладельцев-южан. Зато сейчас американцы очень не любят вспоминать об этом эпизоде своей истории.

Семь лет Зеленой служил на коммерческих судах. Однако сказать, что он сменил военную специальность на гражданскую нельзя. Дело в том, что Россия после Крымской войны, согласно Парижскому договору, не могла иметь на Черном море военные суда. Поэтому, чтобы обойти это соглашение, торговые суда строили так, чтобы в случае необходимости их можно было быстро переоборудовать в военные. На таких кораблях и служил Зеленой. Когда началась русско-турецкая война, он командовал отрядом минных заградителей, которые защищали город от обстрела и турецкого десанта.

Ему не было и пятидесяти, когда он стал контр-адмиралом и был направлен градоначальником в Таганрог. Выдержал он там только три года, и снова вернулся в Одессу. В то время городским головой Южной Пальмиры был Григорий Маразли, у которого отношения с контр-адмиралом были не лучше, чем у кошки с собакой. Однако надо отдать им справедливость — когда дело касалось благополучия города, конфликты отходили на второй план.

О Зеленом в Одессе рассказывали анекдоты и легенды: он мог отодрать за бороду известного купца, в пылу ссоры не выбирал выражений даже с дамами, а извозчики, ознакомившись с его лексиконом, просто рыдали от зависти. Однако при этом современники знали его, как честного и порядочного человека, который не делал никаких национальных различий, ненавидел взяточников и предпочитал решать конфликты мирным путем. А вот у журналистов Павел Алексеевич был постоянным объектом для насмешек. Особенно ему доставалось от Власа Дорошевича, который славился своим острым языком. Журналист обвинял Зеленого во всех смертных грехах, хотя сам этими же грехами обладал изрядно.

Через несколько месяцев после того, как Зеленой занял кресло градоначальника (1885 год), вспыхнул пожар в церкви Александра Невского, что в здании коммерческого училища, и он лично бросился на помощь пожарным. Об этом, увы, помнят немногие, зато о конфликте с дрессировщиком Дуровым анекдоты рассказывают до сих пор.

Зеленой возглавлял Одессу тринадцать лет и многое для нее сделал. Он заложил первый камень в основание памятника Екатерины в день 100-летия Одессы, благодаря ему на Пересыпи был построен «дом трудолюбия» для неимущих. Здесь были ночлежки и мастерские, где бродяги и нищие могли заработать себе на жизнь честным путем. Также он возродил Общество спасения на водах, построил спасательную станцию. Несмотря на то, что он был несдержан на язык и мог отправить в кутузку и правого, и виноватого, горожане относились к нему с доверием и жалели, когда он ушел с поста градоначальника.

Умер Павел Алексеевич в 1909 году и был похоронен на Первом христианском кладбище.

Построил библиотеку и защищал украинский язык

В 1897 году городским головой стал Павел Александрович Зеленый. На посту одесского городского головы он, юрист по образованию, поддерживал идеи самоуправления, помогал открывать школы и читальни, много делал для народного образования, был защитником гласности в прессе. Состоял действительным членом Одесского общества истории и древностей, пополняя его библиотеку редкими изданиями.

Павел Александрович был очень неплохим писателем, и его произведения высоко ценили известные литераторы. Кроме того, он успешно занимался журналистикой и какое-то время был редактором «Одесского вестника», и даже приобрел типографию Ульриха в Красном переулке. Благодаря Павлу Александровичу в городе появилась публичная библиотека. Именно он отправил в Европу архитектора Михаила Нестурха, чтобы тот изучил библиотечные сооружения за границей и разработал оптимальный проект «книжного дома» для Одессы.

Хотя Зеленый говорил преимущественно на русском языке, он выступал за отмену «стеснений для малороссийской прессы», выступал в защиту украинского языка. Он выделил 500 рублей на создание памятника Шевченко в Одессе и был одним из основателей местного общества «Просвита».

В 1905 году Зеленому пришлось уехать из Одессы — здесь у него было слишком много недоброжелателей, которым удалось подорвать его авторитет. После того как он ушел с должности городского головы, Зеленый стал заниматься литературным трудом. Умер одесский городской голова в 1912 году в Ростове, но похоронили его в Одессе на Первом христианском кладбище.

Фото из открытых источников