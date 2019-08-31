Прогноз погоды: что приготовила нам осень

Завтра начинается осень, хотя по погоде это пока совершенно не заметно. Хочется, чтобы такая температура воздуха сохранилась как можно дольше. И надежда на это у нас есть, во всяком случае, так утверждают синоптики. Правда, радуясь продолжающемуся теплу, все же нужно делать поправку на географическое положение региона.

Сентябрь

По прогнозам украинского гидрометцентра, первый месяц осени обещает быть теплым с умеренными осадками. Дневная температура воздуха в первые две недели сентября будет комфортной – в пределах 20-23 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться чуть ниже – до 12-15 градусов тепла. Осадков в этот период синоптики не ожидают.

Затем в страну придет небольшое похолодание, которое продержится до конца месяца. Днем термометры покажут около 19 градусов тепла, а ночью – не больше 11 градусов.

С прогнозом ученых совпадает и мнение народного синоптика Леонида Горбаня, с небольшим уточнением. Он считает, что осадки следует ожидать 11-14, 18-19 и 28-29 сентября.

Октябрь

В октябре синоптики прогнозируют на территории Украины неустойчивую и контрастную погоду. Первая декада месяца порадует украинцев температурой в пределах 22 градусов тепла.

Потом наступит понижение температуры на несколько градусов, но уже через несколько дней тепло вернется. А с 20 октября осенняя погода возьмет свое – дневная температура воздуха снизится до 10 градусов тепла. В северных районах будет холоднее на два-пять градусов.

Ноябрь

Ноябрь, по единогласному мнению ученых и народных синоптиков, выдастся холодным и сырым. С первых дней месяца украинцам стоит приготовить зонтики и резиновые сапоги – не исключены частые и сильные ливни. А ближе к середине месяца погода «порадует» и снегом. Правда, он тут же растает, так как температура все же будет держаться выше ноля.

После 20-го числа начнется резкое похолодание, столбик термометра опустится до отрицательных значений. Не исключено, что выпадет настоящий зимний снег, правда, долго он не продержится.