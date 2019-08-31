fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Прогноз погоды: что приготовила нам осень

Прогноз погоды: что приготовила нам осень

Завтра начинается осень, хотя по погоде это пока совершенно не заметно. Хочется, чтобы такая температура воздуха сохранилась как можно дольше. И надежда на это у нас есть, во всяком случае, так утверждают синоптики. Правда, радуясь продолжающемуся теплу, все же нужно делать поправку на географическое положение региона.

Сентябрь

По прогнозам украинского гидрометцентра, первый месяц осени обещает быть теплым с умеренными осадками. Дневная температура воздуха в первые две недели сентября будет комфортной – в пределах 20-23 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться чуть ниже – до 12-15 градусов тепла. Осадков в этот период синоптики не ожидают.

Затем в страну придет небольшое похолодание, которое продержится до конца месяца. Днем термометры покажут около 19 градусов тепла, а ночью – не больше 11 градусов.

С прогнозом ученых совпадает и мнение народного синоптика Леонида Горбаня, с небольшим уточнением. Он считает, что осадки следует ожидать 11-14, 18-19 и 28-29 сентября.

Октябрь

В октябре синоптики прогнозируют на территории Украины неустойчивую и контрастную погоду. Первая декада месяца порадует украинцев температурой в пределах 22 градусов тепла.

Потом наступит понижение температуры на несколько градусов, но уже через несколько дней тепло вернется. А с 20 октября осенняя погода возьмет свое – дневная температура воздуха снизится до 10 градусов тепла. В северных районах будет холоднее на два-пять градусов.

Ноябрь

Ноябрь, по единогласному мнению ученых и народных синоптиков, выдастся холодным и сырым. С первых дней месяца украинцам стоит приготовить зонтики и резиновые сапоги – не исключены частые и сильные ливни. А ближе к середине месяца погода «порадует» и снегом. Правда, он тут же растает, так как температура все же будет держаться выше ноля.

После 20-го числа начнется резкое похолодание, столбик термометра опустится до отрицательных значений. Не исключено, что выпадет настоящий зимний снег, правда, долго он не продержится.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить