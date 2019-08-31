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Новости Одессы и Одесской области

Не работает лифт: куда обращаться жителям Одессы

Не работает лифт: куда обращаться жителям Одессы

В течение этого года в Одессе заменили 168 лифтов и модернизировали еще 70. Решить проблемы удается благодаря, в том числе, и жителям домов, которые своевременно сообщают о проблемах. Если и в вашем доме лифт плохо работает, обращайтесь в соответствующие службы.

Аварийно-техническое обслуживание (АТО) лифтов в любых зданиях осуществляет предприятие «Одеслифт»

  • Адрес: ул. Атамана Чепиги, 34 (главный офис)
  • Телефоны: (048) 717-45-30; (048) 717-45-31
  • Официальный сайт предприятия: odeslift.com.ua

Приморский, Малиновский районы (отделение АТО «Центр»)

  • Адрес: ул. Маршала Малиновского, 47а, кв. 2
  • Телефон: (048) 770-26-87
  • Диспетчерская служба: (096) 637-67-07; (093) 014-83-48; (095) 288-96-52

Суворовский район (отделение АТО «Север 1»)

  • Адрес: ул. Семена Палия, 74а
  • Телефон: (048) 755-78-09
  • Диспетчерская служба: (048) 755-78-76; (048) 789-07-72; (096) 631-61-04

Киевский район (отделение АТО «Юг»)

  • Адрес: ул. Академика Вильямса, 75а
  • Телефон: (048) 789-07-73
  • Диспетчерская служба: (048) 736-37-01; (048) 736-37-02; (068) 785-73-58; (095) 288-96-50; (093) 014-83-50.

Фото: es.dhgate.com

 

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Галина Полищук
Галина Полищук
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