Не работает лифт: куда обращаться жителям Одессы

В течение этого года в Одессе заменили 168 лифтов и модернизировали еще 70. Решить проблемы удается благодаря, в том числе, и жителям домов, которые своевременно сообщают о проблемах. Если и в вашем доме лифт плохо работает, обращайтесь в соответствующие службы.

Аварийно-техническое обслуживание (АТО) лифтов в любых зданиях осуществляет предприятие «Одеслифт» Адрес: ул. Атамана Чепиги, 34 (главный офис)

Телефоны: (048) 717-45-30; (048) 717-45-31

Официальный сайт предприятия: odeslift.com.ua Приморский, Малиновский районы (отделение АТО «Центр») Адрес: ул. Маршала Малиновского, 47а, кв. 2

Телефон: (048) 770-26-87

Диспетчерская служба: (096) 637-67-07; (093) 014-83-48; (095) 288-96-52 Суворовский район (отделение АТО «Север 1») Адрес: ул. Семена Палия, 74а

Телефон: (048) 755-78-09

Диспетчерская служба: (048) 755-78-76; (048) 789-07-72; (096) 631-61-04 Киевский район (отделение АТО «Юг») Адрес: ул. Академика Вильямса, 75а

Телефон: (048) 789-07-73

Диспетчерская служба: (048) 736-37-01; (048) 736-37-02; (068) 785-73-58; (095) 288-96-50; (093) 014-83-50. Фото: es.dhgate.com *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.