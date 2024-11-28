Любашевская громада: финансовая поддержка, медицинская помощь и хабы для земляков-ветеранов

– В 2023 году правительство расширило перечень обязательных административных услуг. И чтобы их получить, участники боевых действий, их семьи, люди с инвалидностью вследствие войны, родственники погибших обращаются непосредственно в Любашевский ЦНАП. Чаще всего для того, чтобы официально установить свой статус, получить или заменить удостоверение участника боевых действий, получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны, продлить действие документов, получить денежную компенсацию от государства или помощь от громады, – сообщила Ирина Замихановская.

– Расскажите более детально о финансовой помощи громады ветеранам. Какую сумму было заложено на этот год?

– В рамках Программы соцзащиты населения на 2022-2024 годы на материальную поддержку ветеранов и их семей из бюджета поселкового совета выделено 4 миллиона 552 тысячи гривен. Всего с начала года по октябрь включительно 579 человек получили более четырёх с половиной миллионов гривен. Например, денежной помощью на лечение вследствие ранения воспользовались 84 военнослужащих – в общей сложности на сумму 1,8 миллиона гривен.

К сожалению, в этом году 22 жителя громады погибли на фронте. На похороны Героев семьям выплачено около полутора миллиона гривен. Максимально возможная сумма – 65 тысяч. Кроме того, 60 членам семей погибших и их детям предоставлена ежемесячная помощь в сумме 60 тысяч гривен.

Громада также компенсирует расходы на установку надгробных памятников – в этом году шести семьям выплачено 190 тысяч гривен.

Ко Дню защитника Украины 375 участников боевых действий и ветеранов с инвалидностью получили единовременную помощь в общей сложности около 600 тысяч.

– Как будет профинансирована программа на следующий, 2025 год?

– Сектором ветеранской политики поселкового совета, который возглавляет вдова погибшего воина Светлана Гинжул, разрабатывается отдельная «Комплексная Программа поддержки защитников/защитниц Украины и членов их семей, членов семей погибших (умерших), пропавших без вести защитников/защитниц Украины в Любашевской поселковой территориальной громаде на 2025-2027 годы». Ею учтены все потребности ветеранов ВСУ и их семей. Её финансирование будет утверждено депутатами на бюджетной сессии поселкового совета.

– Что касается обслуживания ветеранов в ЦНАПе, какие именно услуги предоставляют ваши специалисты?

– Первоочередной, комплексный и эффективный приём обращений ветеранов ведётся через «Единое окно ветерана». Как я уже сказала, мы помогаем получить или обновить удостоверение УБД, чтобы родственники военнослужащих могли пользоваться льготами, оформить денежную помощь на лечение и так далее. Например, на днях к нам обратились трое раненых, которым будет выделено по 30 тысяч гривен.

Часто в ЦНАП обращаются жители громады, которые имеют удостоверение участника боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших для получения льгот на жилищно-коммунальные услуги. Также ставим на квартирный учёт ветеранов с правом получения жилых помещений в первоочередном и внеочередном порядке.

Кроме этого, Программой соцзащиты предусмотрена компенсация за льготный проезд железнодорожным транспортом.

Чтобы наши ветераны и их семьи знали о помощи, которую они могут получить за счёт средств громады, вся информация размещается на официальном сайте Любашевской громады, поселкового совета, интернет-страницах её подразделений и в Фейсбуке.

Любашевская скорая забрала раненого земляка из Чернигова

– Сейчас в нашем учреждении оказывается медицинская помощь трём раненым на войне землякам. Понятно, что воины должны лечиться только в военных госпиталях, но когда командование воинской части даёт военнослужащему согласие, то он может получить необходимую медицинскую помощь по месту жительства, – рассказал заместитель главного врача Любашевской многопрофильной больницы интенсивного лечения Игорь Кузькив. – За одним бойцом-любашевцем, который получил тяжёлое ранение нижних конечностей на Курщине, скорую посылали аж в Чернигов. Когда его привезли, предоставили отдельную специализированную палату, обследовали, провели необходимые анализы и бесплатно сделали первую операцию – собрали раздробленные пулями кости.

По поводу бесплатных медикаментов ветераны могут обратиться к своим семейным врачам. По программе «Доступные лекарства» получить рецепты и забрать лекарства в аптеках.

Непосредственно в Любашевской больнице можно получить лекарства, предоставленные бесплатно гуманитарными организациями, и получать при наличии технические средства (костыли, слуховые аппараты, тонометры и т. д.) и средства гигиены. Их закупка бюджетом больницы не предусмотрена.

В целом бесплатные медицинские услуги ветеранам ВСУ предоставляются в рамках медицинских гарантий, которые оплачивает НСЗУ. Бесплатными являются психиатрическая и психологическая помощь, обследования на УЗИ, КТ, МРТ и рентген. К сожалению, отсутствует в перечне бесплатная услуга зубопротезирования.

Ветеранов нужно слышать и помогать им

Необходимость создания инклюзивных ветеранских клубов совместно с представителями громад и ветеранами с инвалидностью ещё в октябре обсуждали на Любашёвщине специалисты общественной организации «Ветеранс хаб Одесса». На встречах шла речь о улучшении ветеранской политики, семьям погибших и пропавших без вести воинов предоставлялись юридические консультации.

– В очередной раз наша команда убедилась в необходимости создания в громадах инклюзивных ветеранских пространств (клубов), где ветераны и члены их семей имели бы возможность общаться, объединяться, решать проблемные вопросы и быть полезными, – рассказал руководитель сектора Одесской области Министерства по делам ветеранов Украины Николай Сторожук. – Депутатам местных громад всех уровней нужно слышать ветеранов и членов их семей, всесторонне помогать лицам с инвалидностью вследствие войны и вместе развивать институты гражданского общества в громадах.

Куда обращаться ветеранам?

Заявки для получения помощи, предусмотренной программой соцзащиты, подаются в Любашёвский поселковый совет или в ЦНАП поселкового совета.

Телефоны для справок: (264) 2-22-21, 2-62-61.

С собой необходимо иметь паспорт гражданина Украины, идентификационный код, медицинские справки, документы об образовании, военный билет или временное удостоверение. Военное удостоверение – только в случае службы водителем. И в течение соответствующего срока, максимально за 30 календарных дней, обращение обязательно будет рассмотрено.

Эта публикация подготовлена в сотрудничестве с Украинской Ассоциацией Медиа Бизнеса и при поддержке ЮНЕСКО, за финансирование народа Японии. Авторы несут ответственность за выбор и изложение фактов, содержащихся в этой публикации, а также за высказанные мнения, которые не обязательно принадлежат ЮНЕСКО и никоим образом не обязуют Организацию.

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