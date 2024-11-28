Штучний інтелект замість психотерапевта: це вже працює в Україні

Дев’ять із десяти українців потребують психологічної підтримки

За словами психолога, сьогодні головний виклик – масштаби психологічних травм, яких зазнало населення. Українці стикаються із втратою близьких, руйнуванням домівок, постійною тривогою через обстріли та невідомістю майбутнього.

Найуразливіші категорії:

Військові, які повертаються з фронту. Часто з посттравматичним стресовим розладом.

Родини військових і полонених, які щодня чекають новин.

Переселенці, які змушені адаптуватися до нових умов.

Працівники критичної інфраструктури, які працюють в постійному стресі.

Бізнеси, які намагаються підтримувати стабільність своїх команд.

На думку фахівчині, психологічна підтримка критично важлива для відновлення українців.

– Ментальне здоров’я напряму впливає на працездатність, прийняття рішень та взаємодію з оточенням, — наголосила Катерина Антіпова.

За даними ВООЗ, з початку 2022 року дев’ять з десяти українців потребують психологічної допомоги та підтримки.

Особливості Одещини: близькість фронту, переселенці, російські атаки

Катерина Антіпова вважає, що Одеський регіон особливий, бо:

близький до зони бойових дій;

має переселенців, які потребують допомоги;

зазнає постійних ракетних атак, які створюють емоційне напруження серед населення;

регіон має критичну інфраструктуру, що потребує стабільності.

Громадські організації, психологи та волонтери Одещини завантажені роботою. Через це часто бракує ресурсів і фахівців. Тому створили застосунок, який доповнить роботу спеціалістів.

Фахова, безоплатна, анонімна допомога 24/7

AI PSY HELP — це платформа, яка піклується про ментальне здоров’я через штучний інтелект. Вона може надати психологічну допомогу для всіх, хто її потребує, незалежно від часу, місця та фінансових можливостей. Система працює цілодобово і готова відповісти на різні запити користувачів: від стресу та тривоги до більш складних емоційних станів.

– Це не просто застосунок, а місце, де можна відчути, що вас чують, – розповіла Катерина Антіпова.

За її словами, модель ШІ «навчали» сорок психотерапевтів. За допомогою штучного інтелекту і технології обробки природної мови система спілкується з відвідувачами платформи. Вона допомагає розібратися людині з емоціями та знайти шляхи вирішення проблем.

– Ми порахували: 90% користувачів AI PSY HELP успішно вирішують свої психологічні проблеми, – поділилась Катерина.

При реєстрації вказувати особисті дані не обов’язково. Тому розмова буде конфіденційною.

Користувачі можуть отримати безкоштовні коди активації через партнерські організації або звернувшись на спеціальну електронну пошту. Це дає доступ до послуг на пів року.

Як працювати з ШІ-психологом?

Щоб отримати підтримку, треба зайти на сайт і зареєструватися. Далі обираєте свою категорію (підліток, цивільний, військовий, ветеран) і спілкуєтесь.

За словами фахівчині, ШІ-консультант має до кожного індивідуальний підхід.

– Застосунок використовує найкращі практики, які підтверджені науковими дослідженнями та апробовані у сфері психологічної підтримки, – розказала Катерина.

Система пропонує різні методики:

класична психотерапія,

гештальт-терапія,

робота з травмами та ПТСР,

когнітивно-поведінкова терапія,

дитяча та підліткова психологія,

психоаналіз,

робота з домашнім насильством та суїцидом.

– Коли система виявляє складний запит, вона рекомендує звернутися до кваліфікованого спеціаліста і все одно продовжить з вами діалог для стабілізації вашого стану, – наголосила фахівчиня.

Бути чесним і працювати над собою

Катерина Антіпова наголосила, що для досягнення максимального ефекту дуже важливо:

Працювати зі своїми думками й емоціями. Аналіз переживань допомагає краще зрозуміти причини внутрішніх конфліктів та знайти шляхи їх вирішення.

Чесно відповідати на питання ШІ. Це допоможе платформі максимально ефективно підібрати методики роботи.

Розглядати сесію як спілкування з фізичним психотерапевтом. Ставтеся до діалогу серйозно та усвідомлено, щоб отримати максимальну підтримку та результат.

Сміливість — це визнати свої емоції і працювати з ними

За словами спеціалістки, коли людина відчуває постійну тривогу, стрес, емоційне виснаження або не може впоратися зі своїми емоціями самостійно — це явні сигнали, що потрібна допомога.

– Проте в українському суспільстві досі існує стигматизація, пов’язана з психологічною підтримкою, – розповіла Катерина.

Багато людей вважають, що звернення до психолога — це прояв слабкості, або вони переконані: «я сильний, я сам впораюся». Особливо це стосується чоловіків, які часто уникають звернень через страх виглядати уразливими. Також є ті, хто просто не знає, куди звертатися, або побоюється осуду з боку оточення.

Фахівчиня переконана, що звернення до психолога – це не прояв слабкості, а велика сміливість і готовність визнати свої емоції та працювати над ними. Це крок до внутрішнього відновлення, до спокою та рівноваги. Однак для багатьох людей цей крок є надто складним, адже він потребує підготовки, часу, планування та фінансів.

– Платформа AI PSY HELP усуває ці бар’єри, — підкреслила Катерина Антіпова. – Людина може обговорити свої труднощі анонімно, без попереднього запису, і не їхати в офіс до психолога. Вам достатньо відкрити платформу на телефоні або комп’ютері і почати діалог із системою.

Катерина нагадала, що в Україні працюють:

Офіси безоплатної правової допомоги. Вони також перенаправляють людей до психологів.

«Гарячі лінії», такі як «Ла Страда» або «7333» для запобігання суїцидам.

Гуманітарні проєкти, включаючи AI PSY HELP/ PSY HELP UA, які забезпечують анонімну і доступну психологічну допомогу.

Приклад роботи AI PSY HELP з панічною атакою можна переглянути наступним чином:

за посиланням,

скачати мобільний застосунок,

зайти на сайт.

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