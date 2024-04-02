Благотворительные программы, медицина, помощь и образовательные курсы для переселенцев в Одессе

Одесса и Одесская область стали вторым домом ВПЛ. Для многих украинских переселенцев, которые потеряли все из-за войны. Чтобы помочь людям лучше адаптироваться в «чужом» городе, каждый раз появляются различные программы помощи для ВПЛ. Что сейчас предлагают в Одессе?
Бесплатный осмотр у стоматолога
Действует волонтерский проект «1000 улыбок добра», в рамках которого внутренние переселенцы могут получить бесплатный осмотр, чистку и лечение кариеса у стоматолога. Для этого надо перейти на сайт 1000-smiles.org.ua или позвонить на горячую линию (067) 60-00-353. Выбрать на сайте клинику-партнера в вашем городе и согласовать дату и время приема. При себе иметь справку ВПЛ (бумажная или из «Дії») и документ, подтверждающий личность. В Одессе такую услугу предоставляет клиника Dental Bar.
- Адрес: Радужный массив, 4.
- Телефон: (067) 647-64-64.
Помощь в трудоустройстве
Внутренние переселенцы в возрасте от 25 до 60 лет, проживающие в Одессе и области, могут пройти бесплатные обучающие курсы по переквалификации от благотворительного фонда «Быть успешным»:
- «Коррекция и окрашивание бровей» — два дня.
- «Перманентный макияж» — три дня.
- «Шугаринг» — три дня.
- «Маникюр с нуля» — десять дней.
- «Классическое наращивание» — пять дней.
- «Мужская и женская стрижки» — две недели.
- «Виды оздоровительного массажа».
- «Кондитер».
Также в программе есть курсы:
- «Бухгалтерский учет для начинающих» — две недели.
- «Бухгалтерия для ФЛП» — пять занятий.
- «Рекрутинг и кадры» — семнадцать занятий.
- «Фриланс для начинающих» — десять занятий.
- «Веб-дизайн для начинающих» — десять занятий.
- «СММ для начинающих» — восемь занятий.
После окончания курсов предоставляются сертификаты, инструменты и помощь в трудоустройстве. Регистрация в благотворительном проекте:
- по ссылке: https://cutt.ly/wwTeCtKZ
- в соцсети «Инстаграм» в шапке профиля — job_wjr.
Образовательные курсы для детей
Благотворительный фонд «Быть успешным» предоставляет образовательные курсы для детей и подростков ВПЛ:
- субботние факультативы: математика, украинский и английский язык;
- воскресные факультативы: история Украины, физика, химия, информатика;
- онлайн-факультативы: математика, украинский и английский язык;
- полная дневная форма обучения;
- подготовка к школе.
Из данного перечня курсов можно выбрать только один. Регистрация — в соцсети «Инстаграм» в шапке профиля — school_wjr.
- Адрес: переулок Чайковского, 12.
- Телефон: (099) 41-64-905.
Психологическая помощь
Одесская ячейка ОО «ВПО Украины» активно оказывает психологическую помощь переселенцам на базе Международного медицинского корпуса. Людям предлагают упражнения, которые помогают снять психоэмоциональное напряжение и восстановить равновесие, раскрыть новые аспекты личности, лучше понять собственные эмоции.
Телефон: (099) 065-40-38.
Бонус на покупку лекарств
Украинцы, которые из-за войны оказались в затруднительном положении, в том числе и ВПЛ, могут получить разовые 500 гривен на покупку лекарств и товаров медицинского назначения. Чтобы воспользоваться бонусом, нужно скачать приложение Liki24 и авторизоваться в нем. Далее нажать «500 грн от фонда» в верхней части главного меню и пройти короткую анкету. Компенсация покрывает 50% стоимости любых лекарств в приложении. Воспользоваться ею можно на несколько заказов, но суммарная компенсация не может превышать данной суммы. Также действует ограничение во времени — использовать компенсацию нужно в течение трех дней с момента активации.
Как восстановить документы о высшем образовании ВПЛ?
В редакцию «Одесской жизни» часто звонят с вопросом, как восстановить диплом или другие утраченные документы о высшем образовании. Поэтому мы напоминаем, что, по информации Минреинтеграции, документ об образовании можно сформировать в «Дії». Если вуз уже не действует, то заявление о восстановлении диплома вместе с копиями диплома и приложения следует направить по почте в Министерство образования и науки Украины по адресу:
- 01135, г. Киев, пр-т Победы, 10;
- на электронную почту — [email protected].
Также информацию о своем дипломе вы можете найти на основе данных из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Если диплом выдан ранее 2000 года или информация о нем отсутствует в базе, то для подтверждения вуз может использовать его копию, архивную справку об обучении или выписку из журнала выдачи документов.
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