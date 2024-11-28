Новости Одессы и Одесской области

Одесситы рассказали, сколько денег им нужно для счастья (видео)

Как известно, денег много не бывает. В то же время и цены в последнее время существенно выросли. Сколько же нужно получать в наше время, чтобы хватало на все потребности? Что думают об этом одесситы?

Журналисты «Одесской жизни» поинтересовались у жителей Одессы, какая сумма им нужна ежемесячно, чтобы чувствовать себя уверенно. Опрос проводился в Городском саду, на пересечении улиц Преображенской и Дерибасовской.

Ответы одесситов поражают – некоторые чрезвычайной скромностью, а некоторые, напротив, – весьма широким размахом.

Самая скромная сумма, которую назвали опрашиваемые – всего 2 тысячи гривен. Такой суммы вполне хватает юным одесситам, которые живую с родителями и не платят за квартиру.

Также была названа сумма 10-15 тысяч гривен. По словам одной из респонденток, ее вполне может хватить, «если вести себя скромно».

Однако в ходе опроса были названы и намного бОльшие суммы…

Больше подробностей – в нашем видео на YouTube-канале «Одесская жизнь».

Напомним, годом ранее подобный вопрос задавал жителям Киева украинский блогер. Об этом «Одесская жизнь» рассказывала в статье «Сколько денег нужно украинцам, чтобы комфортно прожить месяц?»

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Редакция ПРОФИЛЬ
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