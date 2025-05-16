Встреча между мэром Геннадием Трухановым и членом правления ОО «Одесская диаспора азербайджанцев «Бирлик»» Алиевым Аязом Али Оглы состоялась с целью обсуждения возобновления реализации проекта Азербайджанского парка. Его обустройство планируется в районе 4-й станции Большого Фонтана, рядом с одесским ипподромом. Площадь будущего объекта составит более 2 гектаров.

Проект имеет историю еще с 2013 года, когда зеленая зона получила официальное название «Азербайджанский парк». Однако реализацию благоустройства остановили пандемия COVID-19 и последующее полномасштабное вторжение России в Украину.

Новая концепция парка, презентованная одесской азербайджанской диаспорой, включает создание мемориала в честь азербайджанцев, погибших в российско-украинской войне. Финансирование проекта планируется осуществить за счет самой диаспоры. Представители городской власти отметили, что инициатива поддерживается в рамках традиции создания парков при участии международных партнеров Одессы.

Ранее мы сообщали, что Одесский художественный музей проведет два события о роли музеев в сложные времена