Информационная гигиена во время войны: как не сойти с ума от новостей

Непрерывный поток информации с мест боевых действий выбивает нас из колеи. Мы нервничаем, впадаем в депрессию, верим разнообразным фейкам и ИПСО. Важно научиться соблюдать информационную гигиену, иначе ежедневный новостной поток навредит психическому и физическому здоровью.

К Международному дню без Интернета, который выпадает на последнее воскресенье января, мы подготовили для вас советы от психолога Раисы Гаврилюк, как не утонуть в информационном потоке во время войны и сохранить свое психическое здоровье.

Почему информационная гигиена важна?

Сегодня каждый из нас проживает беспрецедентное время. Да, человечество, к сожалению, пережило не одну войну. Но ни одна война не сопровождалась таким количеством информационного потока и ИПСО. Благодаря развитию технологий, у нас есть возможность в любое время и сколь угодно читать, смотреть и слушать новости с мест событий. Но такие возможности, к сожалению, могут создавать проблемы для нашего психологического здоровья. Психологическое давление может вызвать чувство беспомощности, опустошения, апатии. Враг жесток, новостей много, по крайней мере, много о смерти других, пытках, страданиях, — рассказывает Раиса Гаврилюк, и предупреждает о психологических ловушках.

Опасные психологические ловушки во время войны

Травма свидетеля. События развиваются здесь и сейчас. Благодаря видео с места событий мы можем отслеживать до мелочей все, что произошло. Из-за такого наблюдения интенсивность эмоций, из-за невозможности помочь, может зашкаливать и наносить страдания, которые трудно проработать.

Взращивание чувства потери. Когда в мирное время мы теряем близких, у нас есть время пережить трагедию. Но в контексте войны новости о количестве погибших поступают каждый день. Времени для восстановления не остается.

Фильтр мышления – «негативизм». У каждого из нас есть «фильтры» мышления. Благодаря им мы можем воспринимать информацию искаженно. Один из таких фильтров называется «негативизм». Когда, кажется, что в жизни все плохо и ничего хорошего не будет. Количество неприятных новостей может создавать ощущение, что в жизни только черное. А дальше уже трудно видеть то светлое, что у нас есть.

Как соблюдать информационную гигиену во время войны

Выберите источники надежной информации. Все остальные страницы или новостные каналы закройте.

Следите за временем. Отследите предел, когда вам неудобно от количества полученной информации. Попытайтесь отследить через какое время вам уже не комфортно читать или смотреть о событиях.

Делайте профилактические дни. Выберите несколько дней без новостей. Самое главное вы и так узнаете от близких. В такие дни спланируйте приятные активности, которые помогут эмоционально восстановиться.

Ограничивайте себя от негативной информации. Во время чрезвычайной ситуации, старайтесь ограничивать себя в количестве времени потраченного на получение подробностей. К сожалению, мозг примеряет то горе, которое проживают люди на себя, как будто – я пострадавший.

Задавайте себе вопрос «что я могу сделать?». Важно действовать. Это помогает прорабатывать чувство беспомощности. Можете помочь пострадавшим – помогайте. Нет возможности – двигайтесь.

Регулярные прогулки и спорт. Тело накапливает напряжение, а благодаря движению оно расслабляется.

Читайте также: Помощь психолога: можно ли получить бесплатно?