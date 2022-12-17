Помощь психолога: можно ли получить бесплатно?

«Доступные лекарства»: будут ли они доступны в следующем году? Согласно принятому государственному бюджету на 2023 год, расходы на Программу медицинских гарантий (ПМГ) в наступающем году сократятся. И это, разумеется, вызывает тревогу. Ведь сокращение финансирования ПМГ может привести к ограничению средств, выделенных на программу «Доступные лекарства». Будут ли пациентам доступны необходимые препараты? ПОДРОБНЕЕ

Одесская область получила мощные генераторы из Японии Сегодня, 15 декабря 2022 года, Одесская область получила три мощных генератора. производства одной из ведущих компаний мира Caterpillar. ПОДРОБНЕЕ

Сделают ли операцию во время отключений света? Экстренные операции в Украине будут проводить даже при полном отсутствии света. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко. ПОДРОБНЕЕ