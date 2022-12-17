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Помощь психолога: можно ли получить бесплатно?

Помощь психолога: можно ли получить бесплатно?

Из-за войны и ее последствий потребность в психологической помощи возросла. Поэтому в Программу медицинских гарантий добавлен новый пакет: «Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи».

Это означает, что каждый житель Украины может получить базовую психологическую помощь бесплатно в учреждении первичной медпомощи.

Какую помощь пациент получит бесплатно?

  1. Первую психологическую помощь.
  2. Первичное обследование, дифференциальную диагностику. Врач проверит психические и неврологические расстройства и другие расстройства психического здоровья. Также врач оценит психический статус детей для выявления эмоциональных, поведенческих расстройств, насилия (физического, сексуального, эмоционального).
  3. При необходимости – направления на лабораторные и инструментальные исследования и направление к врачу-психиатру.
  4. План ведения и лечения в пределах компетенции семейного врача.
  5. Применение психосоциальных, а также фармакологических и поведенческих вмешательств.
  6. Если состояние не улучшается – направление к врачам-специалистам или в другие медучреждения.

Чтобы узнать, где находится медучреждение, в котором можно получить психологическую помощь бесплатно, звоните в Службу здоровья по номеру 16-77.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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