День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных Сил

Этот профессиональный праздник учрежден для отмечания вклада военных журналистов, работников пресс-служб и специалистов информационных отделов, обеспечивающих коммуникацию и информационную защиту в военной сфере. Инициатива учреждения принадлежит Минобороны Украины, стремившемуся подчеркнуть значимость информационного компонента в условиях современных конфликтов, особенно учитывая противостояние гибридным угрозам. Этот праздник подчеркивает, что в современном противостоянии информация может быть не менее эффективной, чем конвенционное вооружение.

Международный день еврейской книги

Во многих странах мира, включая Украину, 29 декабря отмечают праздник еврейской литературы. Эта культурная инициатива призвана привлечь внимание к богатому еврейскому литературному наследию, историческим достижениям и культурным традициям. Хотя дата празднования не имеет строгой фиксации, большинство еврейских общин организуют мероприятия осенью или зимой, часто приурочивая их к Месяцу еврейской книги, предшествующему празднованию Хануки.

Международный день виолончели

Праздник приурочен ко дню рождения легендарного виолончелиста и преподавателя Пабло Казальса (1876-1973), совершившего революционный вклад в развитие исполнительского искусства. Этот день посвящен популяризации виолончельной музыки, чествованию выдающихся музыкантов и поощрению молодых талантов. Инициатива учреждения праздника принадлежит музыкальному сообществу, стремившемуся достойно почтить наследие Казальса. Его новаторские техники исполнения значительно расширили возможности инструмента в классической музыке. Виолончель, известная своим богатым тембром и широким диапазоном, часто сравнивается с человеческим голосом из-за способности передавать тончайшие эмоциональные оттенки. Она незаменима в оркестровом, камерном и сольном исполнительстве.

Знаменательные исторические события 29 декабря

1503 — во время битвы при Гарильяно испанские войска под руководством Гонсало Фернандеса де Кордовы одержали победу над французской армией.

1845 — после девятилетнего периода независимости от Мексики Техас присоединился к США как 28-й штат, что привело к военному конфликту между странами.

1891 — радио получило официальный патент благодаря американскому изобретателю Томасу Эдисону.

1911 — авиаконструктор Игорь Сикорский установил мировой рекорд скорости на самолете С-6 собственной разработки, достигнув 111 км/ч с двумя пассажирами на борту.

1937 — произошло введение в действие конституции Ирландии.

1964 — запущен первый турбогенератор на Киевской ГЭС.

1989 — писатель-диссидент Вацлав Гавел единогласно избран президентом Чехословакии Федеральным собранием.

1991 — проведение референдума о независимости и президентских выборов в Узбекистане.

1995 — введение в эксплуатацию метрополитена в городе Днепр (бывший Днепропетровск).

1996 — завершение 36-летнего гражданского противостояния в Гватемале.

1998 — красные кхмеры Камбоджи принесли официальные извинения за геноцид 1970-х годов, жертвами которого стали около миллиона человек.

1999 — Конституционный Суд Украины признал смертную казнь противоречащей Основному закону.

2013 — легендарный гонщик «Формулы-1», семикратный чемпион Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах, что привело к коматозному состоянию.

2022 — во время полномасштабной войны российские войска осуществили массированный ракетный обстрел украинских городов, выпустив 69 ракет, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.

2022 — в Бразилии ушел из жизни легендарный футболист, трехкратный чемпион мира Пеле.

Выдающиеся личности, рожденные 29 декабря