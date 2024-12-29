Інформаційна втома вбиває: як захистити психіку від новин під час війни

До Дня інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил, який цього року відзначають 29 грудня, ми підготували для вас поради від психолога Раїси Гаврилюк, як не потонути в інформаційному потоці під час війни та зберегти своє психічне здоров’я.

Інформаційна гігієна важлива не менш фізичної

В умовах безпрецедентної інформаційної війни кожен із нас щодня стикається з величезним потоком новин. Хоча людство пережило чимало збройних конфліктів, жоден з них не супроводжувався такою потужною інформаційною атакою та психологічними операціями. Через постійний доступ до новин ми ризикуємо опинитися в пастці тривоги, депресії та емоційного виснаження.

“Психологічний тиск новин може викликати почуття безпорадності, спустошення та апатії. Коли щодня читаєш про смерті, тортури та страждання, психіка не витримує такого навантаження”, – пояснює психологиня Раїса Гаврилюк.

Можливі психологічні пастки

Експертка застерігає про три небезпечні психологічні пастки, які чатують на нас під час війни:

Травма свідка. Сучасні технології дозволяють нам спостерігати за подіями в реальному часі, до найменших подробиць. Через неможливість допомогти інтенсивність емоцій може зашкалювати, завдаючи глибоких психологічних травм.

Накопичення втрат. У мирний час ми маємо можливість пережити втрату близьких, але під час війни новини про загиблих надходять щодня, не залишаючи часу на відновлення.

“Чорні окуляри” мислення. Під впливом постійного потоку негативних новин формується спотворене сприйняття реальності – здається, що все погано і нічого хорошого вже не буде. Це заважає помічати позитивні моменти життя.

Як дотримуватись інформаційної гігієни під час війни

Як зберегти психічне здоров’я в інформаційному вирі:

Оберіть кілька надійних джерел інформації. Відмовтеся від усіх інших новинних каналів. Визначте особистий ліміт. Відстежуйте, коли кількість інформації стає для вас некомфортною, і вчасно зупиняйтеся. Влаштовуйте дні без новин. Заплануйте приємні активності для емоційного відновлення. Найважливіше все одно дізнаєтесь від близьких. Фільтруйте негативну інформацію. Обмежуйте час на читання детальних новин про трагічні події – мозок схильний приміряти чужі страждання на себе. Запитуйте себе “що я можу зробити?”. Дійте в межах своїх можливостей – це допомагає подолати відчуття безпорадності. Регулярно рухайтесь. Фізична активність та прогулянки допомагають зняти накопичену напругу та відновити емоційний баланс.

У світі, де інформація стала зброєю, важливо навчитися захищати свою психіку. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете залишатися в курсі подій, не жертвуючи власним психічним здоров’ям.

Читайте також: Допомога психолога: чи можна отримати безкоштовно?