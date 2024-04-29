Индексация по-украински: почему пенсионеры снова недовольны

Что это за Пенсионный фонд, с которым постоянно нужно судиться? Не означает ли это, что начисления могут сделать неправильно? Какие-то непонятные формулы, индексация не для всех. Суды пенсионеры выигрывают, а денег на выплаты все равно нет. Кроме того, с начала года прожиточный минимум и минимальная зарплата увеличились, а индексацию производят с 1 марта! Вопрос: а куда же делись деньги налогоплательщиков за январь и февраль? Почему Пенсионный фонд не делает за эти два месяца перерасчет? Разъясните, пожалуйста, что это — умышленное невыполнение закона для экономии? Александр, письмо пришло на электронную почту

О законах и дефиците бюджета

В этом небольшом письме довольно много вопросов. Часть из них конкретная, часть дискуссионная, часть — сугубо эмоциональная.

О причинах, почему люди массово судятся с Пенсионным фондом, мы уже раньше писали.

С одной стороны – это несовершенное законодательство, которое не всегда четко прописано, постоянно меняется, и в котором много подзаконных актов.

С другой стороны – это Пенсионный фонд, который может трактовать те или иные нормы по-своему, иметь свою неизменную практику в тех или иных вопросах.

С третьей стороны – это пенсионеры и адвокаты, которые видят ситуацию по-другому, находят слабые места в законах или действиях Пенсионного фонда и обжалуют их.

Ситуация приводит к тому, что в судах пенсионеры уже отвоевали в борьбе более 60 миллиардов гривен. Однако дефицит бюджета элементарно не позволяет выплачивать эти долги в полном объеме здесь и сразу.

О расчетах пенсии и индексации

Говорить, что пенсии начисляют неправильно – тоже довольно безапелляционно. Чтобы это утверждать, необходимо по крайней мере выиграть у Пенсионного фонда суд. Но иногда и суд может принять решение, противоречащее здравому смыслу. Каждый случай и каждое пенсионное дело следует рассматривать отдельно, чтобы в принципе разобраться, как насчитана пенсия и почему именно так. Как правило, пенсии рассчитаны в соответствии с действующим законодательством. Другой вопрос, справедливо ли это законодательство? Далеко не всегда. И конечно же, иногда очень запутанно и непонятно, особенно для обычных пенсионеров. Несмотря на заявления чиновников, на практике индексация у нас действительно не для всех. И это опять же обусловлено самим законодательством.

Что не так с перерасчетом?

Теперь разберем именно на примере повышение пенсий с 1 января. А точнее, почему их в большинстве случаев не пересчитали. Действительно, с 1 января 2024 года прожиточный минимум вырос с 2093 до 2361 гривны, а минимальная зарплата — с 6500 до 7100 гривен. Заметим, что в связи с ростом минимальной зарплаты пенсии частично пересчитали сразу в январе – автоматически, как это предусмотрено законом. А вот с прожиточным минимумом получилось немного хитрее.

С одной стороны, статья 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусматривает, что изменение размера прожиточного минимума должно автоматически приводить к перерасчету пенсий. И в соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» прожиточный минимум с 1 января изменился. Вместе с тем, в законе о бюджете было сделано примечание, что на этот раз перерасчет пенсий из-за изменения прожиточного минимума должен быть произведен не с 1 января, а с 1 марта вместе с индексацией пенсий. Фактически депутаты внесли временные изменения в законодательство, что позволило на два месяца отсрочить перерасчет пенсий, связанный с изменением прожиточного минимума. Таким образом, Пенсионный фонд как орган исполнительной власти просто выполняет норму, принятую Верховной Радой. Отметим, что по действующему законодательству индексация пенсий ежегодно проходит именно с 1 марта, а не с января.

Другой вопрос, что пенсия в размере не меньше прожиточного минимума гарантируется гражданам даже Конституцией Украины. Но из-за решения, принятого парламентом по бюджету на 2024 год, получилось так, что в январе-феврале 2024 года определенная (хоть и относительно небольшая) часть пенсионеров действительно получала пенсию, размер которой был ниже нового прожиточного минимума. В этом смысле очевидно, что принятая норма закона о бюджете противоречит Конституции. Это уже не говоря, что реальный размер прожиточного минимума должен быть намного выше утвержденного. Но вы верно отметили: вряд ли кто-то за это будет строго отвечать или отвечать вообще.

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В итоге отметим, что отсрочка перерасчета пенсий в связи с прожиточным минимумом и урезанная индексация пенсий, предположительно, сделаны именно для экономии средств. Ведь известно, что денег в бюджете и так не хватает, особенно в условиях военного положения. Проще говоря, наобещали много, а денег оказалось мало. Пришлось выкручиваться. И формально все сделано по закону.