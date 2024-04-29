Індексація по-українськи: чому пенсіонери знову незадоволені

Що це за Пенсійний фонд, з яким постійно потрібно судитися? Чи не означає це, що нарахування можуть зробити неправильно? Якісь незрозумілі формули, індексація не для всіх. Суди пенсіонери виграють, а грошей на виплати все одно немає.

Крім того, з початку року прожитковий мінімум і мінімальна зарплата збільшилися, а індексацію проводять з 1 березня! Питання: а куди ж поділися гроші платників податків за січень і лютий? Чому Пенсійний фонд не робить за ці два місяці перерахунок?

Роз’ясніть, будь ласка, що це — умисне невиконання закону для економії?

Олександре, лист надійшов на електронну пошту

Про закони та дефіцит бюджету

У цьому невеликому листі досить багато запитань. Частина з них конкретна, частина дискусійна, частина — суто емоційна.

Про причини, чому люди масово судяться з Пенсійним фондом, ми вже раніше писали.

З одного боку — це недосконале законодавство, яке не завжди чітко прописане, постійно змінюється, і в якому багато підзаконних актів.

З іншого боку — це Пенсійний фонд, який може трактувати ті чи інші норми по-своєму, мати свою незмінну практику в тих чи інших питаннях.

З третього боку — це пенсіонери та адвокати, які бачать ситуацію по-іншому, знаходять слабкі місця в законах чи діях Пенсійного фонду та оскаржують їх.

Ситуація призводить до того, що в судах пенсіонери вже відвоювали в боротьбі понад 60 мільярдів гривень. Однак дефіцит бюджету елементарно не дає змоги виплачувати ці борги в повному обсязі тут і одразу.

Про розрахунки пенсії та індексацію

Говорити, що пенсії нараховують неправильно — теж досить безапеляційно. Щоб це стверджувати, необхідно принаймні виграти у Пенсійного фонду суд. Але іноді й суд може ухвалити рішення, що суперечить здоровому глузду. Кожен випадок і кожну пенсійну справу слід розглядати окремо, щоб у принципі розібратися, як нараховано пенсію і чому саме так. Як правило, пенсії розраховані відповідно до чинного законодавства. Інше питання, чи справедливе це законодавство? Далеко не завжди. І звісно ж, інколи дуже заплутано і незрозуміло, особливо для звичайних пенсіонерів. Незважаючи на заяви чиновників, на практиці індексація у нас дійсно не для всіх. І це знову ж таки зумовлено самим законодавством.

Що не так із перерахунком?

Тепер розберемо саме на прикладі підвищення пенсій з 1 січня. А точніше, чому їх у більшості випадків не перерахували. Дійсно, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум зріс з 2093 до 2361 гривні, а мінімальна зарплата — з 6500 до 7100 гривень. Зауважимо, що у зв’язку зі зростанням мінімальної зарплати пенсії частково перерахували одразу в січні — автоматично, як це передбачено законом. А ось із прожитковим мінімумом вийшло трохи хитріше.

З одного боку, стаття 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачає, що зміна розміру прожиткового мінімуму має автоматично призводити до перерахунку пенсій. І відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» прожитковий мінімум з 1 січня змінився. Водночас у законі про бюджет було зроблено примітку, що цього разу перерахунок пенсій через зміну прожиткового мінімуму має бути здійснено не з 1 січня, а з 1 березня разом з індексацією пенсій. Фактично депутати внесли тимчасові зміни до законодавства, що дало змогу на два місяці відтермінувати перерахунок пенсій, пов’язаний зі зміною прожиткового мінімуму. Таким чином, Пенсійний фонд як орган виконавчої влади просто виконує норму, ухвалену Верховною Радою. Зазначимо, що за чинним законодавством індексація пенсій щорічно відбувається саме з 1 березня, а не з січня.

Інше питання, що пенсія в розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, гарантується громадянам навіть Конституцією України. Але через рішення, ухвалене парламентом щодо бюджету на 2024 рік, вийшло так, що в січні-лютому 2024 року певна (хоч і відносно невелика) частина пенсіонерів справді отримувала пенсію, розмір якої був нижчим за новий прожитковий мінімум. У цьому сенсі очевидно, що ухвалена норма закону про бюджет суперечить Конституції. Це вже не кажучи про те, що реальний розмір прожиткового мінімуму має бути набагато вищим за затверджений. Але ви слушно зазначили: навряд чи хтось за це буде суворо відповідати або відповідати взагалі.

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У підсумку зазначимо, що відтермінування перерахунку пенсій у зв’язку з прожитковим мінімумом та урізана індексація пенсій, імовірно, зроблені саме для економії коштів. Адже відомо, що грошей у бюджеті і так не вистачає, особливо в умовах воєнного стану. Простіше кажучи, наобіцяли багато, а грошей виявилося мало. Довелося викручуватися. І формально все зроблено за законом.