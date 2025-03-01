На сколько вырастут минимальные выплаты у обычных пенсионеров?
На 11,5% индексируются минимальные пенсионные гарантии, установленные в зависимости от стажа и возраста пенсионера:
- у лиц старше 65 лет, не работающих и имеющих не менее 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин, размер пенсии не может быть меньше 3 758 гривен (было 3370 гривен);
- тем, кому исполнилось 80 лет и имеющим не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет у женщин – так же 3758 гривен (было 3370 гривен);
- в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин – 3 613 гривен (было 3 240 гривен);
- в возрасте от 75 до 80 лет, имеющих не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет у женщин – так же 3613 гривен (было 3240 гривен).
- кому не исполнилось 70 лет и имеющим 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин, а также у лиц с инвалидностью I группы – 3 323 гривны(было 2 980 гривен);
- у других неработающих лиц – 3038 гривен (было 2725 гривен).
Во всех указанных случаях индексация происходит фактически в два этапа. Речь идет о пенсиях, где по каким-то причинам основной размер пенсии очень мал. Сначала индексируется этот основной размер пенсии, который все равно остается меньше минимального. Затем общий размер пенсии подтягивают к обновленным размерам минимальной пенсионной выплаты.
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