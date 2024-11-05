В Одесской области герой-чернобылец взялся вместо яблок выращивать гранаты

Из ада радиации

На днях мне позвонил Петр Мургоч, известный в Рени герой-чернобылец, и настойчиво предлагал саженцы граната, которые он развел на своем приусадебном участке.

— У меня есть два сорта — красный и розовый, дают очень богатый урожай, — начал вдохновенно рассказывать Петр Николаевич. — Знаете, когда после первых заморозков опадают листья, то деревья похожи на новогодние елки, украшенные красными шарами, — невероятная красота!

Разумеется, мне захотелось собственными глазами увидеть красоту сада Петра Мургоча.

Весной 1986 года именно он, водитель Ренийского порта, стал одним из первых жителей города Рени, который был мобилизован военкоматом на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Но тогда, 1 мая, Петр Николаевич, который вел в колонне свою пожарную машину, не знал, что 26 апреля на АЭС произошла авария. Тогда еще никто об этом не знал — правительство скрывало от народа информацию.

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С 6 мая Петр Мургоч начал работу непосредственно на территории станции. Он занимался дезактивацией: делал ходки к берегу Припяти, набирал в машину воду — и смывал радиационную пыль с высотных зданий.

— Все проходило в режиме строжайшей секретности: мы должны были только заниматься своими непосредственными задачами, не вступая ни с кем в «лишние» разговоры, — вспоминает Петр Мургоч. Нас бросили прямо в радиационный ад, и замалчивали масштабы трагедии. Я видел последствия взрыва, кое-где валялись обломки, а сама радиация, разумеется, была незаметна. Но мы ее чувствовали — во рту был металлический привкус и болело в горле.

— Работали с восьми утра до восьми вечера. Через две недели мое самочувствие начало стремительно ухудшаться — начались головокружения, слабость, тошнило. А тут еще авария: во время работы на рукав моей пожарной машины обвалился бетонный блок и перебил его пополам. Из-за давления воды рукав начал инерционно качаться из стороны в сторону и вдруг со всей силы хлестнул меня по грудной клетке. Я пришел в себя уже в больнице в Иванково.

В памяти о том периоде — а в так называемой «зоне отчуждения» Петр Мургоч пробыл 40 дней — остались опустевшие дома и брошенные животные.

— На наших глазах их расстреливали как носителей высоких доз радиации, — рассказывает Петр Мургоч. — Помню, к нам прибилась овчарка, которую мы подкармливали и прятали двадцать дней. Но в конце концов расстреляли и ее.

Отработав среди первых ликвидаторов, житель Рени еще несколько месяцев лежал в больнице.

У него остался накопительный дозатор — так получилось, что его не сдал. Цифра, которую этот прибор зафиксировал, значительно превышает допустимый показатель.

Со временем Петр Мургоч был награжден Орденом «Герой Чернобыля» — высшей государственной наградой за беззаветное мужество и героизм в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Но цена этого ордена — постоянное, вот уже 38 лет, пребывание в больницах.

Гость из субтропиков — природный инсулин

Опираясь на свою трость, хозяин двора повел меня в сад, где несколько локаций уже заняты гранатами — деревьями и рассадой. Рассады, как я прикинула, уже хватит на закладку минимум полгектара сада. И останавливаться наш герой не собирается. Он даже начал выкорчевывать свои винограды прекрасных столовых сортов — чтобы посадить как можно больше гранатов.

— Гранат у нас появился восемь лет назад — жена купила на рынке в городе Измаил саженцы, — начал рассказывать хозяин, кое-где используя свою тросточку как указку. — Первые плоды, а дерево обычно показывает себя на третий-четвертый год, были весом по 950-980 граммов, просто огромные! С каждым годом деревья давали все больше плодов, но они, правда, постепенно уменьшились в размерах. Но посмотрите, сколько их! Сам съедаю по 3-4 штуки в день, жена их любит, дети и внуки, всех родственников угощаю.

— И знаете, что я заметил? Гранаты укрепляют мое здоровье. Я — диабетик, были случаи, когда попадал в больницу с уровнем глюкозы в крови 23 ммоль/л (максимум в моем возрасте — 6,7). Так вот, когда наступает сезон гранатов, и я ем по 3-4 плода ежедневно, или пью их сок, разбавленный водой, то практически отказываюсь от таблеток. Прочитал, что гранат называют естественным инсулином — так оно и есть.

— Я заметил, что и вообще лучше себя чувствую. К тому же мой сад сам по себе «двигатель», он не позволяет расслабиться: как бы ты себя ни чувствовал, а надо работать. Да, большие физические нагрузки мне не под силу, но я работаю не спеша, делаю передышки. Даже устроил место для отдыха с маленьким столиком — домочадцы приносят мне на огород чай.

У нас уже инжир дешевле винограда

— Многие спрашивают, какие гранаты вкуснее? — продолжает хозяин, разрезая сочные плоды, чтобы угостить, — Каждый вкусный по-своему. Красный более сладкий, розовый — с приятной кислинкой. Моя жена никак не может определиться, какой ей больше нравится. Всех своих знакомых, которые имеют землю, начал убеждать в необходимости закладывать гранатовые сады. Я не единственный, кто выращивает рассаду. Уже видел объявление, что в наших краях саженцы граната продают в селах Котловина и Владичень. Однолетние идут по 300 гривен, двухлетние — по 350. А я готов за полцены продать — лишь бы кто-то взялся заложить гранатовый сад. Было бы у меня здоровье, сам бы этим занимался.

Петр Николаевич считает, что климатические изменения не могут не сказаться на садах и огородах. У него самого, кроме традиционных яблонь, груш и абрикосов, на участке уже появились хурма и киви. Правда, они пока не дают стабильных урожаев, но ведь прижились!

А сколько жителей Рени и других населенных пунктов юга Одесской области развели инжир?! Если еще лет 40-50 назад деревья смоковницы зимой могли вымерзнуть, поскольку не переносят температуры ниже минус 9 градусов, то теперь инжира — тонны. В пик сезона огородники раздают его своим знакомым просто ведрами. Сами сушат и варят варенье. В этом году на рынках отборный инжир можно было купить по 30 гривен за килограмм — он был дешевле винограда.

— Климат меняется — и вскоре вместо яблоневых садов у нас появятся гранатовые, — говорит Петр Мургоч. — А вы видели, как красиво цветет гранат? Это такое чудо!

В конце ликвидатор аварии на ЧАЭС похвастался своими клумбами — он очень любит розы и тюльпаны. Эти цветы дарят хорошее настроение и помогают отвлечься от «букета болезней», что имеет герой-чернобылец.

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