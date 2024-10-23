Как сорваться с «крючка» и радоваться жизни: советы от йога из Рени

Что делать, чтобы быть «фреш»?

На сегодняшний день Александр работает грузчиком в пекарне.

— Физические нагрузки — это хорошо. Да, зарплата маленькая, но мне много не надо, — говорит Александр.

Йоги — это люди, которые ежедневно уделяют внимание духовному росту, самосовершенствование для них — это образ жизни.

— Не нужны виллы, много еды, килограммы золота и еще что-то, — говорит Александр. — Радуешься простым вещам. У тебя, например, есть магия утра, когда ты можешь, проснувшись, сделать зарядку, пройтись, увидеть красоту природы. Эмоция — это душа. И это — главное. Если, образно говоря, матрешка составлена в правильной иерархии: «душа — разум — тело», то нет никаких противоречий. Но когда телу подчинены душа, дух, ум, интеллект, тогда и начинается беспорядок. Тогда и видим этот деградационный или демонический путь развития, когда надо забирать для того, чтобы богатеть. Ведь можно излучать, отдавать то, что имеешь, и получать в разы больше, и чувствовать себя счастливым. Главное жить насыщенно и активно, чтобы не застаивалась энергия, чтобы ты был фреш, свеженький.

Через игру узнал о карме

С детства Саше было интересно все новое. С товарищами танцевал брейк-данс. Увлекался историей — и после окончания школы поступил на исторический факультет пединститута. Но уже со второго курса его отчислили за пропуски.

— Стало неинтересно, — говорит Александр, — Было буквально три преподавателя, на лекции которых я с интересом ходил. А когда нет чего-то нового для тебя, то нет и мотивации. Но студенческая пора — это бурная жизнь, это почти вседозволенность: ты оторвался от семейного круга и можешь вытворять все что угодно. И это меня увлекло. Тогда я начал играть на автоматах, употреблять пиво. Компьютерные игры очень увлекли: играл в «Линейдж», где было и эмоциональное наполнение, и разнообразие. Играл до трех ночи. Там настолько широкий спектр эмоционального насыщения, что действительно на определенном этапе жизни игра просто забрала фокус внимания на себя.

Читайте также: Куда отдать ребенка: секции и кружки для детей в Одессе

— Саша, неужели не было понимания, что это лишь виртуальная жизнь? Почему человек выбирает игру, а не реальность?

— Это более легкий способ, тебе никуда не надо идти. Но что такое игромания? Это отдача своего потенциала в руки третьего лица. Ты живешь только тем, что там получаешь. Для реальной жизни это проседание. Люди в молодые годы не осознают, что их ресурс кто-то забирает. Точнее, они сами отдают его. А если ты в юности уже потратил основной ресурс, потом тебя ждет либо вялая жизнь, либо начинается процесс самоуничтожения. Многие на этом этапе просто не справляются. Я вовремя понял, что есть реальная жизнь, и она ярче, чем любая выдуманная игра.

Но через игру я многое понял. Во-первых, я узнал о карме. Знаете, в ходе жизни нам транслируются знания в любом формате. Возможность понять не у всех людей возникает в моменте, но «зарубки» делаются — для того, чтобы ты смог потом вернуться и пересмотреть, с чем столкнулся и как с этим можешь работать, зачем это тебе.

Во-вторых, игра — это тренировка концентрации. В этом я теперь дам фору любому. В-третьих, я понял: если ты уделяешь очень много времени какому-то процессу, ты достигнешь определенных высот.

Читайте также: Психологические упражнения, которые снижают тревожность: советы школьного психолога для родителей и детей

— Мне нравится ваше умение из всего извлекать уроки. А как вы, окончив со временем Днепропетровскую академию экономики и права, попали в пограничные войска?

— Мама мне говорила: в армии дисциплина — сходи, ты мужчиной станешь. А у меня было жуткое неприятие армии. Потом мне подсказали, что можно пойти не на срочную службу, а подписать контракт. И в 2011 году я начал служить в пограничных войсках. Ходил по «зеленке», был на разных участках границы.

— Тогда это была мирная жизнь. Но наступил 2014-й. И вы стали участником АТО, попали в зону боевых действий.

— Я в то время служил на пограничной заставе на Рассейке. Пришел кадровик: «Ребята, у нас телеграмма, тяните жребий». Ну, я вытянул. Мне выпал шанс посмотреть изнутри, как это происходит. И что происходит. Ракета к соседнему дому прилетела: в этот момент осознаешь, что сейчас может прилететь в твой блиндаж — и все. Смерть — это часть жизни, рано или поздно мы отдадим свои тела. Это понимание дает просветление.

— Что чувствует человек с оружием в руках?

— Когда на учебных стрельбах стреляешь в цель, это просто захватывает. Но когда приходится стрелять по живым целям — это сумасшедший адреналин. Были ситуации, когда пробуждалась такая ярость, такая сумасшедшая сила, что можешь убить даже без оружия. Ты чувствуешь страх человека — и это концентрированная жизненная энергия. Ты чувствуешь такой кайф, что не нужны наркотики.

Многие люди, возвращаясь с войны, сталкиваются с целым пакетом «крючков» как психологического, так и энергетического характера, и потом они просто не могут сидеть дома. Они пойманы на этот «крючок» — их тянет обратно, туда. Потому что голод очень сильный. Адреналин — это наркотик. Если не задумываться, если не задавать себе вопросов, можно просто кайфовать — это очень сладко. Я мог еще пятьдесят лет служить и чувствовать себя, как в раю. Но чем ты питаешься — тем ты в конце концов и становишься. Я понял, чем я питаюсь… И я ушел оттуда. Точнее, я был уволен по статье «несоответствие».

— И стали моряком, причем ходили в рейсы в так называемую сомалийскую зону — зону повышенного риска нападения пиратов в Красном море и восточной Африке. Почему?

— Побудила меня к этому мечта посетить Тибет. Кстати, на плавбазе я жил с шестью россиянами. И хотя они мне ничего не говорили, у меня первые дни температура держалась 39 градусов — это была защитная реакция, война на тонком плане.

— В этой жизни вы были студентом, воином, моряком, даже директором трудового архива. А кем вы были в прошлых жизнях, если говорить о карме?

— Я был воином, был священнослужителем — несколько воплощений я видел. Вот, например, в Египте, когда подошел к пирамидам, понял, что я уже здесь был. Как будто распаковывается определенный файл. Наши души имеют очень большой опыт.

Если человек — воин, надо идти защищать Родину, и получить урок. Но есть люди, которые там не на своем месте, и это — жертвы. Когда каждый будет на своем месте, тогда будет порядок.

— Что для вас богатство? Духовное совершенство?

— Совершенство — это как конечная цель, но это процесс. Важен процесс, в котором ты наполняешься радостью. Это творческий процесс — ты наполняешься радостью только тогда, когда становишься творцом чего-то, или участвуешь в соавторстве с другими творцами.

Не важно, чем ты занимаешься в жизни. Главное, чтобы тебе нравилось то, что ты делаешь, и быть счастливым.

Ты можешь быть дворником и излучать благотворный фон. Один может так махать метлой, что все будут в пыли. А другой так уберет, что никто его и не заметит, но вокруг — чистота.

— Но есть обстоятельства, на которые наш условный дворник не может повлиять.

— Да, есть то, на что мы можем повлиять, и то, на что не в силах. Если вы можете повлиять, то, пожалуйста, работайте на пике своих возможностей, включите творчество — и получайте удовольствие, энергию.

А ту грань, где вы не сильны, или думаете, что не сильны, вы постепенно должны изучить. Почему? Потому что если вы сделаете такую работу, то, возможно, и на те процессы начнете влиять.

Людей посадили на три центра: агрессия, потребительство и зависимости — и держат в этом слое, потому что стадом легко управлять. Все методики «разделяй и властвуй» очень давно известны.

Однако есть люди, которые обладают ясновидением, ясновидением, телепатией. Это процессы, которые доступны человеку, когда он на пике. Эти люди могут понимать язык животных, деревьев.

— Думаю, вы постигнете эти науки. Но точно четыре человеческих языка знаете — украинский, молдавский, русский, английский.

— У нас замечательный край, многонациональный. И если кто-то начинает противопоставлять себя другой национальности, то это лишь от невежества — решите свой комплекс неполноценности для начала.

Если ты знаешь множество языков, то ты гражданин земли. Нет никаких границ — границы нарисовали люди.

Читайте также: