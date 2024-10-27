Как работается в дни войны водителям с Одесщины

Пожалуйста, передайте благодарность водителям пригородных рейсов Бессарабское – Николаевка и Бессарабское – Петровка. Это такие хорошие ребята – всегда идут навстречу: и подняться в автобус помогут, и сумки загрузят. Мы как переселенцы живем в Буджаке в социальном центре, огородов своих нет, поэтому часто ездим в Бессарабское на базар. И как хорошо, что есть такие внимательные, дружелюбные водители, которые относятся к пассажирам с пониманием. Дай им Бог здоровья!

С такой просьбой ко мне обратились переселенцы из Херсонской и Донецкой областей, проживающие в Буджакском (Бородинском) социальном центре.

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Одним из самых известных пассажирских перевозчиков в бывшем Тарутинском районе является компания «Алек-М», которой руководит Иван Стериополо.

– Иван Николаевич, Вы тоже водитель с большим опытом, как работается сейчас?

– Работать водителем, особенно во время войны – это тяжелый труд. Ведь кроме того, что ты управляешь и отвечаешь за жизнь и здоровье людей, еще, пересекая блокпосты, ты должен сохранять спокойствие, быть уравновешенным, а иногда и уметь отстаивать права своих пассажиров. Водитель – это, прежде всего, ответственность, отвлекаться просто недопустимо. Поэтому разум должен быть постоянно ясным, и все личные проблемы надо оставлять за пределами транспортного средства. Нужна и нравственная, психологическая стойкость, ведь люди истощены войной, ругаются, конфликтуют. Водитель не должен поддаваться на провокации – в каждой ситуации должен сохранять спокойствие и уравновешенность.

Вообще дорога – это непредсказуемая вещь. Особенно наше бездорожье между селами. Машина, независимо от ее технического состояния, может в любое время выйти из строя. Потому каждый наш водитель к тому же автомеханик, который может отремонтировать маленькие неисправности.

– Какие рейсы сегодня обслуживаете?

– Мы совершаем шесть автобусных рейсов в Одессу. Есть местные рейсы в Бородинской громаде – из Бессарабского в Петровку, Высочанское, Лесное, Николаевку и в Тарутинской – в Лужанку, Петровск Первый и Соборное. По Бородинской мы прошли тендер и заключили долгосрочный договор, а по Тарутинской возникли проблемы. Тендер мы прошли, но договор не заключили, потому что нас не устроили условия тендера – нам предложили договор только на год. Это слишком короткий срок, ведь на каждый рейс нужно пройти кучу проверок, получить сертификаты, техническую документацию, а это стоит денег и немалых, поэтому нам не выгодно заключать кратковременные договоры.

– Несколько слов о льготах для юношей-военных?

– Сейчас льготы для военных ни государство, ни местные бюджеты не компенсируют, но всех ребят с удостоверением мы перевозим бесплатно. Также помогаем ТЦК доставлять на место назначения мобилизованных. Кроме этого, наше автопредприятие передало в военные бригады моторную лодку и «Газель», которую мы сами отремонтировали и полностью восстановили.

Мы постоянно обновляем парк, стараемся держать автобусы в хорошем состоянии. Сегодня у нас четыре «Эталона», все остальные – «Мерседесы», в текущем году приобрели еще два новых «Мерседеса». Почти во всех автобусах есть кондиционеры.

– Расскажите о вашем коллективе.

– У нас дружный, ответственный, опытный коллектив. Все молодцы, но назову тех, у кого опыт более 20 лет – это Федор Кула, Виктор Дич, братья Юрий и Анатолий Милошевы, Николай Хохряков, Александр Каражелясков, Захарий Пердышли, Юрий Хаджиогло, Александр Могулюк, Георгий Киселар, среди молодых – Степан Берил, Георгий Драгнев. Команда по-настоящему дружна. Мы всегда готовы помочь друг другу и не только в пути, но и в повседневной жизни. До войны День автомобилиста – это был большой праздник, мы собирались на природе, делали шашлыки, праздновали. Сейчас, к сожалению, не до праздников…

А вообще я с детства мечтал сидеть за рулем автобуса, значит, я свою мечту осуществил.

На снимке: Георгий Киселар, Иван Стериополо, Федор Кула, Захарий Передышли (слева направо)