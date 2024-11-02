Чьи черевички носят балтские модницы?

Знакомство из-за босоножек

– Приветствую вас и извиняюсь – босоножек расклеился, сделайте что-то, чтобы я могла дойти домой, – обратилась с порога к мастеру.

– Да ведь это как-нибудь не делается. Разве что, чтобы домой дойти, – ответил сапожник и принялся за работу.

А я наблюдала за его умелыми руками и рассматривала мастерскую. Две небольшие комнаты удивляли чистотой и чистоплотностью. Не было горы обуви, как это обычно бывает. Везде царил порядок. На стенах – грамоты от Балтского горсовета и исторического музея, картины. Из другой комнаты виднелся резной по дереву сюжет мифологии – Пигмалион и Галатея.

От меховых изделий до золотых рудников

– Очень хотелось воспроизвести в дереве этот древнегреческий миф. Он ведь не только о любви. Он о том, что нужно верить в свою мечту и самому ее творить. Ибо только вера и труд приведут к желаемому результату, – повел разговор Федор Кольцов, перехватив мой взгляд.

Еще учась в Балтской школе №6, он увидел, как старшеклассник работает с деревом. Резьба увлекла юношу. И для начала он освоил профессию раскройщика кожи, начал работать на пушной фабрике.

Потом была служба в армии, возвращение на фабрику, труд слесарем-сборщиком на заводе гидротехнических металлоконструкций в Новой Каховке и даже дальняя Якутия, куда ездил на заработки, чтобы обеспечить семью.

На Крайнем Севере работал на обогатительной фабрике. Но желание видеть результаты своего труда привело Федора к дому быта, где и научился шить обувь.

– Мы производили национальную меховую обувь: унты, торбасы (мягкие сапожки из кожи оленя, мехом наружу), ботинки, кожаные сапожки, – рассказывает мастер.

А что под вывеской?

Однако душа тянулась домой в Украину. Заработанные на Севере деньги съела инфляция 1990-х. Но Федор Кольцов не растерялся, а с новой силой принялся за работу. Сначала работал сапожником в городском доме быта. А вскоре построил собственную мастерскую под названием «Ремонт и шитье обуви «Модерн».

Но не только как сапожник стал известным Федор Кольцов. Именно здесь, под обычной вывеской, созрел талант художника, о котором знали только родные.

Впервые его картины увидело сообщество десятилетия назад в историческом музее, на персональной выставке, посвященной родному городу. Инкрустированные картины мастера, деревянная мозаика и резьба по дереву собирали посетителей музея. Его мечта стала реальностью.

Иконы мастера в храмах Балты

Мастер рисовал сюжет на бумаге, делал зеркальное отражение, чертил и резал по дереву, подбирал шпон по цвету. Кстати, шпона у него заготовлено много в сундуках. Он имеет пастельные цвета разных оттенков и разной структуры, с переливами или без них. Это отходы производства мебельного комбината, которые собирал сам и с помощью друзей, знавших о его таланте.

– Подбирал, какой материал больше подойдет, цвета, оттенки. Использовал шпон из дуба, акации, красного дерева, палисандра, тикового дерева. Все натуральное, – рассказывает Федор.

Когда подобраны цвета, рождается образ или сюжет, покрывается лаком – и картина готова.

В начале своего творчества все картины раздавал. Сегодня в наработке мастера более сорока картин. На них изображение Богородицы, ангелов, Святой Троицы, на триптихе – Господь Вседержитель, Иоанн Предтеча и Николай Чудотворец.

– Готовясь творить лики святых, в первую очередь изучаю библейские истории, прошу благословения у священника. Здесь важен каждый элемент, каждое движение, каждая деталь – все должно быть выполнено по канонам, – говорит Федор Самоилович.

Неудивительно, что изготовленные им святыни заняли ведущее место в храмах города и в домах христианских семей.

«Война украла вдохновение»

А резьба по дереву – это и картины, и мастерски изготовленные скульптуры из дерева разных пород, которые отличаются цветом. Так, работы из липы – почти белые, из клена – зеленоватые, из дуба – коричневые. Мастер может по цвету определить, сколько лет дереву, где оно росло и в каких условиях хранилась древесина. А еще, художник мечтает создать картину из золотистого шпона с балтскими мотивами в подарок музею.

Каждое произведение требует времени, терпения и воодушевления. На создание одной картины уходят месяцы, а иногда и годы. Потому и произведения его – уникальны. Но отсутствие гармонии в нашем настоящем, что повлекло за собой войну, стало причиной того, что художник отложил свои замыслы и мечты на «после победы».

– Война украла вдохновение… – признается мастер.

Башмачки для звезд

В туфельках Федора Кольцова танцевали целые коллективы. Среди них хореографический хостинг ансамбль «Балтська зірочка», танцевальные коллективы Балтского педагогического колледжа и артисты из Одессы. И, конечно же, к нему шли и идут модницы и модники, желающие иметь добротную и оригинальную обувь.

– Люди бывают разные. Но с клиентами нужно учиться работать. Культура обслуживания и взаимопонимания с самыми требовательными заказчиками должна быть на высоте. Самая большая награда – это когда ты отдаешь клиенту добротно проделанную работу и слышишь слова благодарности, – рассказывает мастер. – Самое важное – все делать по-человечески.

Труд сапожника – это в основном ручная работа. Всегда под рукой необходимы инструменты и материалы: сапожные ножи, крючки, плоскогубцы, специальные молотки, кавычки, крючки, кисточки для клея, гвозди. Есть здесь и краска, и натуральная кожа для будущих ботинок или для заплат. Ибо какой бы изысканной ни была обувь, она со временем нуждается в ремонте.

– В нашем городе не так много мастеров по ремонту обуви. Но среди них выбираю Федора, который имеет достойную славу, — делится впечатлениями жительница Балты Валентина.

«Хочу быть, как дедушка»

Внуку Федора Самоиловича десять лет. Ему нравится созерцать, как работает дедушка. Уже даже пытался брать инструменты в руки. Но дедушка запретил.

– Еще мал для работы с острыми предметами. А здесь ножи. У меня у самого в начале все руки были изрезаны. Пусть немного подрастет, – говорит мастер.

И внук с нетерпением ждет, когда придет то желанное время и дедушка скажет: «Берись за дело, будущий мастер».

Наверное, так и будет после победы Украины. Тогда, когда придет мир не только на нашу землю, но и умиротворение в душу. Тогда мастер откроет свои сундуки, достанет золотистые шпоны и вместе с внуком начнет творить мирные картины, обогащенные духовностью и святостью родной земли. И пусть это произойдет как можно скорее!

На фото: Федор Кольцов; Резная икона работы мастера